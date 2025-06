Rod Stewart annulla il concerto poche ore prima dell’inizio: «Mi dispiace informarvi che non sto bene»

L'artista londinese non è entrato nei particolari della malattia che gli ha impedito di salire sul palco, ma in rete i fan manifestano preoccupazione

Meno di quattro ore prima dell’inizio del suo spettacolo al Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas, ieri sera, Rod Stewart si è dichiarato malato. «Mi dispiace informarvi – ha scritto su Instagram il cantautore britannico 80enne – che non mi sento bene e il mio spettacolo di stasera al The Colosseum del Caesars Palace è stato riprogrammato per il 10 giugno. I vostri biglietti saranno validi per la nuova data». L’esibizione fa parte del programma del The Encore Shows, la sua residenza in quella che è una delle più rinomate venue di Las Vegas e che vede la rockstar da 120 milioni di dischi venduti in tutto il mondo protagonista da 13 anni.

La misteriosa malattia di Rod Stewart

L’artista londinese non è entrato nei particolari della malattia che gli ha impedito di salire sul palco ieri sera, ma in rete qualcuno manifesta una certa preoccupazione, soprattutto perché non è la prima volta che l’autore di hit iconiche come Da YaThink My Sexy?, Maggie May, Tonight’s the Night (Gonna Be Alright), Sailing e You’re in My Heart (The Final Acclaim) rinuncia a un concerto a causa di malanni. Lo scorso anno dovette annullare tre concerti, ma c’era una spiegazione: aveva contratto il Covid. Nel 2023 invece Stewart rinunciò ad una data del tour australiano sei ore prima di entrare in scena, motivazione comunicata: un’infezione virale che gli aveva irritato la gola. In quell’occasione scrisse sui propri canali social: «Sono solo un essere umano e a volte mi ammalo proprio come voi».