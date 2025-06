Genova, rivolta al carcere di Marassi, almeno un agente ferito. «È cominciato tutto dalle sevizie su un detenuto»

Diverse decine di detenuti avrebbero dato vita all'insurrezione interna prendendo il controllo di almeno una sezione dell'istituto. Polizia e carabinieri accorrono

È in corso dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 giugno, una rivolta nel carcere di Marassi, a Genova. Secondo le prime informazioni diverse decine di detenuti avrebbero preso possesso di una sezione dando vita a disordini. Il personale amministrativo è stato messo in sicurezza, riporta l’Ansa, ma ci sarebbero diversi feriti: un agente ferito al ginocchio in particolare sarebbe in codice giallo. Fuori dal carcere sono arrivati i rinforzi di polizia penitenziaria, così come pattuglie di polizia e carabinieri e soccorritori del 118. Diverse decine di detenuti hanno lasciato le rispettive celle e alcuni hanno raggiunto la barriera che precede il muro di cinta. Altri sono saliti sui tetti, denunciando sevizie su un detenuto, che sarebbero avvenute ieri ad opera di altri carcerati. Le forze dell’ordine hanno chiuso al traffico alcune strade attigue al carcere e stanno ora definendo la strategia di risposta alla rivolta.

L’insegnante: «Due agenti contro tutti, mai visto niente del genere»

«È scoppiata una sommossa molto pesante nel carcere di Marassi a Genova, noi insegnanti eravamo dentro e ci hanno messo al sicuro in un’aula, sono 18 anni che insegno e non ho mai visto una cosa del genere», ha raccontato al quotidiano online Genova24 l’insegnate Simonetta Colello, che presta servizio da tempo nel carcere di Marassi a Genova. Secondo la sua testimonianza, la rivolta sarebbe scoppiata «a seguito delle sevizie contro un detenuto da parte di altri detenuti». E le forze presenti all’interno del carcere non sarebbero state in grado di contenerla. «I detenuti in rivolta erano tantissimi e c’erano solo due agenti, non c’era la possibilità di comunicare con l’esterno. Abbiamo visto vetri infranti e lanci di cose». Anche gli operatori sanitari presenti all’interno del carcere sono stati radunati in una stanza per essere in sicurezza.

Foto di copertina: Ansa / Luca Zennaro