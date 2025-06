La cantante Jessie J annuncia di avere un cancro al seno. Il successo con Price Tag e ora lo stop: «Perché ne parlo» – Il video

L'artista britannica ha comunicato ai suoi fan con un video ironico sui suoi canali social di aver un cancro al seno nelle fasi iniziali

La cantante britanncia Jassie J ha annunciato con un post sui suoi canali social di avere un cancro al seno nelle fasi iniziali. «Ho pensato a lungo sul se condividerlo o meno – ha esordito la cantante – ma alla fine voglio condividerlo con i mie fan e con le perosone che tengono a me». La cantante londinese, divenutra famosa in tutto il mondo grazie al singolo Price Tag del 2011, ha parlato di quanto sia importante per lei condividere: «Sono una persona che ha sempre condiviso con gli altri quello che succede nella mia vita, per cui volevo dirvi che ho un cancro al seno nelle fasi iniziali».

Il cancro nelle fasi iniziali e l’autoironia di Jessie J

«Sottolineo che è nelle fasi iniziali, anche se il cancro fa schifo in ogni sua forma, ma in questo momento mi aggrappo a questo» ha sottolineato la cantante. Jessie J ha inoltre sottolineato i motivi che l’hanno spinta ad aprirsi con i suoi fan: «Voglio parlarne un po’ perché egoisticamente non ne parlo abbastanza. Sto lavorando molto duramente nell’ultimo periodo e per questo non l’ho processato. E un po’ perché so quanto parlarne ha aiutato altre persone in passato». La 37enne ha inoltre annunciato che dopo la sua performance al Summertime Ball, il festival musicale che si terrà allo stadio di Wembley a giugno, sparirà dalla scena per sottoporsi ad un intervento e ironicamente aggiunto: «È un modo molto drammatico per annunciare un intervento al seno, ma tornerò con un seno enorme e con altra musica