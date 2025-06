Trovato il corpo di Maria Denisa Adas. Fermato un 32enne per l’omicidio della escort: era sparita da tre settimane

La svolta nelle indagini sulla 30enne romena dopo il ritrovamento di un cadavere di donna tra i rovi a Montecatini Terme

È stato trovato nelle scorse ore a Montecatini Terme il cadavere di una donna. Si ritiene molto probabile sia quello di Maria Denisa Adas, la 30enne romena, di professione escort, scomparsa da Prato tra il 15 e 16 maggio scorsi. Il corpo era a ridosso di un casolare abbandonato, nascosto tra i rovi. La procura di Prato ha fatto un sopralluogo coi carabinieri e ha emesso un fermo di indiziato di delitto per un romeno di 32 anni, residente a Monsummano Terme (Pistoia) per le accuse di omicidio e soppressione di cadavere. Decisive le immagini delle telecamere, i tabulati telefonici e i tracciati dei positioning sulla vettura Golf utilizzata dal fermato. Nelle scorse settimane era circolata l’ipotesi che Maria Denisa Adas fosse stata invece rapita da un gruppo di connazionali per conto di un avvocato. Erano state ascoltate dagli investigatori due amiche della donna e la madre, quest’ultima poi anche perquisita. Ora la svolta dopo il ritrovamento del corpo.