Pompei, proiezione da incubo per il film di Vanzina, il regista si alza e se ne va (e poi torna). Cos’è successo

Il problema tecnico durante il Festival del Cinema di Pompei. Da parte della direzione del cinema Nexus sono poi arrivate le scuse ufficiali

Un problema tecnico ha segnato la terza giornata del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, ospitato presso il cinema Nexus di Torre Annunziata. La causa: un errore nella trasmissione del file di una pellicola, che ha compromesso la proiezione di uno dei film più celebri dei fratelli Vanzina, La vita è una cosa meravigliosa. Il direttore artistico della manifestazione, il regista Enrico Vanzina, visibilmente contrariato, ha lasciato la sala dopo aver assistito alle difficoltà tecniche, per poi farvi ritorno e scusarsi con il pubblico. Ha chiarito che il disguido non era dipeso da lui, ma ha comunque voluto assumersi la responsabilità dell’inconveniente, in qualità di direttore della rassegna.

La proiezione compromessa da inserti pubblicitari

La proiezione, in programma alle 14, è risultata compromessa da continui inserti pubblicitari che interrompevano il film, rendendo difficile seguirne il filo narrativo. Inoltre, problemi di sincronizzazione tra audio e video hanno ulteriormente aggravato la situazione. Nonostante tutto, su richiesta degli spettatori presenti – tra cui numerosi studenti desiderosi di incontrare il regista al termine della visione – la proiezione è proseguita tra mille difficoltà.

L’errore nell’invio del film

Vanzina, con tono pacato ma fermo, ha spiegato che non poteva assistere alla visione del proprio film in quelle condizioni e ha chiesto l’interruzione dello spettacolo, senza però riuscire a fermarlo del tutto per rispetto del pubblico. Da parte della direzione del cinema Nexus, parte del complesso Maximall Pompei, sono arrivate le scuse ufficiali. È stato spiegato all’Ansa che il problema si sarebbe verificato durante la lunga trasmissione del file, della durata di oltre tre ore, il quale è stato inviato due volte a causa di precedenti errori di trasmissione, probabilmente già presenti nella copia originale.

Foto copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI | Enrico Vanzina durante il photocall del musical “Sapore di mare” al Teatro degli Arcimboldi a Milano, 21 gennaio 2025