Carlo ed Enrico Vanzina: la faida in famiglia per 250 mila euro di debiti

Il fratello ha chiesto alla vedova i soldi di prestiti del 2010 e del 2018. Lei lo ha denunciato

Carlo ed Enrico Vanzina, figli di Steno, sono stati la coppia d’oro del cinema italiano a partire dagli anni Settanta. Il più giovane era Carlo e faceva il regista: è morto nel 2018 a 67 anni. Enrico invece era sceneggiatore e oggi ha 76 anni. Ora però la famiglia finisce in tribunale. Da una parte Elisabetta Melidoni, 74 anni, terza moglie di Carlo e madre di Assia e Isotta. Dall’altra parte Enrico. Che accusa lei di averlo calunniato. La procura ha chiesto l’archiviazione ed Enrico si è opposto. Deciderà il Gip. Intanto proprio Enrico è stato assolto da un’altra accusa che risale al 2020 e viene da Melidoni.

La storia la racconta oggi il Corriere della Sera. Dopo la morte del fratello Enrico chiede alla vedova la restituzione di 175 mila euro, che aveva prestato a Carlo nel 2010. E anche altri 77 mila che risalgono al 2018. Melidoni va a denunciare Enrico. Ma finisce sotto inchiesta per tentata truffa. La procura chiude l’indagine. Nell’interrogatorio di garanzia prima della richiesta di rinvio a giudizio Enrico dimostra documenti alla mano, l’esistenza delle pendenze di Carlo. Ma dice anche che probabilmente Melidoni era all’oscuro dei debiti del marito. L’accusa nei confronti di Enrico viene archiviata nel 2023. Resta in piedi la richiesta di archiviazione dalla calunnia per Melidoni, ignara dei debiti di Carlo: udienza il 26 giugno.