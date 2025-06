Si butta di per fuggire da un incendio, donna muore a Milano. La presunta lite con il compagno

L'appartamento, in viale Abruzzi, ha preso fuoco poco prima della mezzanotte. Secondo alcuni testimoni, la donna avrebbe litigato con il compagno nelle ore precedenti alle fiamme. La causa dell'incendio non è ancora stata individuata

Le fiamme divorano un appartamento in viale Abruzzi, a Milano. Tre finestre esplodono mandando i vetri i frantumi, una donna si affaccia e grida. Poi si getta nel vuoto dal quarto piano per tentare di sfuggire all’incendio. La donna 48enne, originaria del Brasile, viene trasportata d’urgenza in ospedale ma non c’è più nulla da fare. A darne l’annuncio i Vigili del fuoco che erano intervenuti nello stabile poco prima della mezzanotte tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno. Alcuni testimoni hanno raccontato di una presunta lite tra la donna e un convivente, che è stato poi rintracciato in un bar vicino in condizioni alterate.

L’allarme dei vicini

A dare l’allarme sarebbe stato uno dei vicini: «C’è un incendio, c’è una persona affacciata alla finestra che urla. Venite». Quando i soccorsi arrivano, la donna si è già lanciata nel cortile interno. Il rogo, secondo quanto appreso nel primo sopralluogo, sarebbe partito da un’abitazione al quarto piano. Per stabilirne le cause è stato attivato il Nucleo investigativo antincendio Lombardia. Altri due inquilini dello stabile sono stati ricoverati in codice verde.

L’evacuazione dell’edificio

Durante l’incendio, in via precauzionale tutti gli occupanti dello stabile sono stati evacuati. I vigili del fuoco ci hanno impiegato qualche ora a sedare le fiamme, poi i residenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. Ad eccezione dei 12 appartamenti più vicini all’alloggio da cui è partito l’incendio. Sul posto si sono precipitate anche le volanti della polizia, che hanno rintracciato il marito della vittima. Quando è scoppiato l’incendio, l’uomo era fuori casa: si sarebbe infatti trovato in un bar in condizioni alterate. Alcuni testimoni avrebbero parlato di una presunta lite tra i due, non si sa se nelle ore precedenti all’incendio o subito prima. L’incendio è divampato proprio nell’alloggio che i due condividevano. L’uomo è già stato condotto i questura per essere sentito.