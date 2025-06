Max Giusti passa a Mediaset, la svolta in esclusiva per nuovi show. L’addio al veleno: «Grazie a chi mi dava del raccomandato: e a chi se ne sbatte»

Il comico romano ha salutato la stagione trionfale al GialappaShow con un lungo post, in cui non ha risparmiato qualche frecciatina. Il ritorno a Cologno Monzese

Dopo il successo del GialappaShow, Max Giusti sbarca ufficialmente sulle reti Mediaset. Un passaggio che il comico romano rivendica alla faccia di «tutti quelli che mi avevano dato per finito», uno sgarbo che il gruppo di Cologno Monzese fa alla diretta concorrente Sky. Ad annunciarlo è proprio Mediaset con una nota: «Siamo sicuri che con Max lavoreremo bene, raggiungendo importanti traguardi». Di cosa si occuperà Giusti al Biscione ancora non è dato saperlo: «Con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità». Intanto è lo stesso comico 56enne che, con un post di saluto e di addio, rivela il segreto dietro alle sue ormai celebri imitazioni: «Per essere felici basta poco, due amici un tetto e una margherita spicchiata».

Il messaggio social di Giusti: «Grazie a tutti, soprattutto a chi mi dava per finito»

Alessandro Borghese, Antonino Cannavacciuolo, Renato Zero fino ai più noti Aurelio De Laurentiis e Pierluigi Pardo: è indubbio che siano le parodie ad aver restituito Max Giusti alla fama. Il comico, in un lungo post sui social media, ha ringraziato uno per uno tutto il «gruppo di lavoro» di quella che definisce «una stagione televisiva bellissima, quella più esaltante faticosa e inaspettata». Un grazie speciale, però, Max Giusti lo riserva a tutti quelli che in lui non hanno creduto: «Grazie veramente a tutti anche a quelli che mi avevano dato per finito, a quelli che pensavano che non avessi neanche mai iniziato, a tutti quelli convinti che per fare carriera bisogna farsi raccomandare, a quelli che hanno bisogno delle etichette, e a quelli che se ne sbattono».

Il passato di Max Giusti a Mediaset e gli spettacoli teatrali

Max Giusti non è nuovo agli studi del Biscione. Artista poliedrico, dalla tv al cinema alla comicità, ha già preso parte per Mediaset ad altre produzioni, su tutte Distretto di polizia e Mai dire Talk. Ha poi arricchito la sua esperienza sui palchi del teatro con Aggiungi un posto a tavola, Cattivissimo Max e Il Marchese del Grillo. Una «esperienza ventennale» che Mediaset ora riporta a casa, nel tentativo di sfruttare la recente onda di successo e cavalcarla «raggiungendo importanti traguardi».