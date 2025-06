Il ludopatico che ha bruciato un milione di euro a 25 anni: «Ho iniziato alle scuole medie»

I suoi genitori avevano un bar. Ha cominciato lì. Ora va al Serd per smettere

Ha 25 anni, ma ha cominciato a giocare d’azzardo talmente presto da aver già bruciato un milione di euro. Si chiama Lorenzo, lavora nel locale di famiglia e la sua storia la racconta l’edizione milanese del Corriere della Sera. «In realtà all’inizio i miei genitori avevano un bar. Ho cominciato lì», racconta. E ricorda che non si rendeva conto del tempo che passava: «L’unico segnale che mi riportava alla realtà era la fine dei soldi».

La storia

La sua storia diventa così sempre più drammatica: «A un certo punto mio padre ha smesso di versarmi tutto lo stipendio a fine mese,1.500 euro, e ha iniziato a versarmeli frazionati, settimanalmente». Ma lui ha continuato. Anche perché, «in qualche modo i soldi si trovano», confida senza però voler «andare oltre». Poi si sposa. E la moglie, quando si accorge che il marito non porta più a casa i soldi dello stipendio, si rivolge alla Caritas ambrosiana. «Ora non gioco più», giura Lorenzo, che si dice «determinato e motivato». Prende un appuntamento con un Serd per farsi aiutare a superare la sua dipendenza. La Fondazione San Bernardino ricostruisce la sua situazione debitoria. E pianifica il rientro. Lui dovrà ancora lavorare molto. Ma non è solo.