Il Festival di Sanremo 2026 slitta per le Olimpiadi di Milano-Cortina: ecco le nuove date

L’obiettivo - scrive il Messaggero - è scongiurare una sovrapposizione tra i due eventi. Ma si attendono certezze dai palinsesti definitivi

L’edizione 2026 del Festival di Sanremo potrebbe cambiare collocazione in calendario. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la manifestazione canora più seguita d’Italia – salvo colpi di scena – dovrebbe andare in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, abbandonando la consueta programmazione nelle prime due settimane del mese. Alla base della decisione c’è la volontà della Rai di evitare la concorrenza diretta con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che si terranno dal 6 al 22 febbraio e saranno trasmesse anch’esse sulle reti del servizio pubblico. L’obiettivo è scongiurare una sovrapposizione tra i due eventi, che potrebbe penalizzare gli ascolti del Festival e influire negativamente sulla raccolta pubblicitaria.

Le valutazioni

Nel corso delle valutazioni, erano state considerate diverse alternative: anticipare la kermesse a fine gennaio, opzione ritenuta sfavorevole per il mercato discografico, o posticiparla a inizio marzo, una soluzione vista con cautela per i potenziali rischi legati agli ascolti. L’unico precedente recente in marzo risale al 2021, quando Amadeus condusse un’edizione segnata dall’emergenza pandemica. A guidare il Festival 2026 sarà ancora una volta Carlo Conti, che tornerà alla direzione artistica e alla conduzione dopo il successo ottenuto nel 2025.

Alla fine per fare il Festival di Sanremo si è fatta avanti solo la Rai

Intanto, sul fronte legale e amministrativo, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli della Rai e del Comune di Sanremo contro la sentenza del Tar della Liguria. La decisione impone di procedere tramite gara pubblica per l’assegnazione dei marchi del Festival – di proprietà comunale – per il triennio 2026-2028, giudicando non regolare l’affidamento diretto alla Rai. Al momento, l’emittente pubblica resta l’unico soggetto ad aver manifestato interesse nella procedura avviata dal Comune.