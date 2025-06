Michael Pereira accusato per l’incendio della sua casa e l’omicidio della sua compagna Sueli Leal Barbosa

Secondo la procura ha mentito su tutto

Michael Sinval Pereira, 45 anni, è accusato di omicidio volontario aggravato e incendio doloso. Secondo la procura di Milano ha ucciso la compagna Sueli Leal Barbosa, che nella notte tra il 4 e il 5 giugno si è lanciata dal suo appartamento per sfuggire alle fiamme. E, scrive la pm Maura Ripamonti nel decreto di fermo, non ha «manifestato alcuna forma di dolore o ancor meno resipiscenza». E ha aggiustato mano a mano «la sua versione» con «menzogne». Dall’orario di uscita dall’abitazione, all’assenza di liti con la donna, fino alla presenza di cause alternative del rogo, come «il malfunzionamento della caldaia, che in realtà è risultata regolare».

Il cittadino brasiliano è accusato di aver appiccato l’incendio che ha spinto la compagna Sueli Leal Barbosa a gettarsi dalla finestra del quarto piano dell’appartamento del palazzo di viale Abruzzi. L’uomo ha risposto alle domande del pm Maura Ripamonti nell’interrogatorio in questura negando ogni responsabilità. Secondo le indagini della Squadra mobile contro lui ci sarebbero più indizi, tra cui le immagini delle telecamere di sorveglianza che contrastano con la sua versione.