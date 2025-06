La lite con Musk inguaia gli affari di Trump: la sua criptovaluta precipita all’ultimo posto nella top 100

La caduta del token Official Trump poche ore dopo la rottura con l'ex capo del Doge. Ma il tycoon tira dritto e si prepara a lanciare un fondo di investimento in Bitcoin

Elon Musk potrebbe non essere l’unico a perdere soldi dopo la clamorosa rottura con Donald Trump. La faida a colpi di dichiarazioni alla stampa e post pubblicati sui social comincia a presentare il conto anche al presidente americano. Il suo token, Official Trump, è diventato la criptovaluta con le peggiori prestazioni tra le prime 100 per capitalizzazione. Lo rivela il sito specializzato Finbold, secondo cui la capitalizzazione di mercato della cripto di Trump è crollata da 2,168 miliardi a 1,935 miliardi, perdendo 233 milioni di dollari di valore nel giro di 24 ore. In termini percentuali, si tratta di un calo del 10,74% in una sola giornata. La stessa sorte è toccata anche a Dogecoin, criptovaluta a lungo sostenuta da Elon Musk, che è stata tra le valute che più hanno perso valore nell’ultima giornata.

Trump Media pronta a lanciare un Etf in Bitcoin

Le perdite delle scorse ore non sembrano aver fatto cambiare a idea a Trump sulla svolta cripto, che peraltro sta creando non poche polemiche anche a livello politico. I democratici accusano il tycoon di approvare provvedimenti ad hoc per arricchire se stesso e i suoi più stretti collaboratori e far crescere di valore le proprie valute digitali. Secondo il Financial Times, l’azienda mediatica della famiglia Trump ora sta progettando il lancio di un fondo Etf – ossia un fondo di investimento che replica l’andamento di un indice – in Bitcoin. Una mossa che viene interpretata dal giornale americano come l’ultimo tentativo da parte del presidente di capitalizzare sul crescente entusiasmo per le valute digitali. Il lancio dell’Etf avviene proprio mentre il prezzo del bitcoin ha superato i 100mila dollari. Un valore raggiunto grazie anche agli annunci della stessa Casa Bianca, che ha più volte dichiarato di voler rendere gli Stati Uniti «la capitale mondiale delle criptovalute».

Foto copertina: EPA/Pablo Gianinazzi