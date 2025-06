Corteo per Gaza a Roma, lo striscione «Stop al massacro» con Schlein, Fratoianni e Conte (in ritardo). Le scritte contro Meloni – Il video

La manifestazione a Roma parte da Piazza Vittorio per arrivare a Piazza San Giovanni. Qui i leader parleranno dal palco

Dietro uno striscione con scritto «Gaza stop al massacro. Basta complicità», colorata con il verde-bianco-nero-rosso della bandiera palestinese, è partito il corteo «In piazza per Gaza». Il percorso per la città di Roma parte da Piazza Vittorio per arrivare a Piazza San Giovanni, dove ci saranno gli interventi dal palco. Presenti la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. L’ultimo leader a raggiungere la manifestazione è stato proprio Conte, che è arrivato una ventina di minuti dopo l’orario stabilito per la partenza, e ha quindi costretto il corteo ad attenderlo.

L’attacco di Schlein: «Meloni tace, noi no»

«È un’enorme risposta di partecipazione per dire basta al massacro dei palestinesi e ai crimini del governo Netanyahu», ha esordito così Schlein poco prima che la manifestazione partisse. «È un’altra Italia che non tace, come fa il governo Meloni. Un’Italia che vuole il riconoscimento dello Stato palestinese e questa è l’Italia che vogliamo». Il corteo ha poi iniziato a srotolarsi per Roma al suono di «Bella ciao». Presente una grossa bandiera palestinese a cui è stata apposta la rappresentazione dell’immagine di Guernica di Pablo Picasso, celebre dipinto che raffigura il massacro della popolazione civile durante la guerra civile spagnola.

Gli striscioni contro Meloni

In piazza sono presenti alcuni manifestanti con la bandiera palestinese in vita e, legata sulla schiena, la foto del presidente israeliano Benjamin Netanyahu insieme alla premier Giorgia Meloni, accostata a quella di Mussolini e Hitler. Poco sotto la scritta «Oggi come ieri, sempre dalla parte della criminalità». Nel corteo è comparso un altro cartello contro la premier: «Sono padre, sono cristiano, sono nonno, sono italiano, non sono assassino». Chiaro sarcasmo in contrapposizione alle celebri parole recitate dalla leader di FdI.