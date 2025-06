Elly Schlein: «Meloni riconosca la Palestina. Alla manifestazione niente spazio per l’antisemitismo»

La leader Dem: «Vogliamo due popoli e due stati in una convivenza pacifica»

«Il nostro governo è sempre stato molto silente sul massacro in corso a Gaza. E da quando c’è Trump si è ammutolito totalmente». In un’intervista a Repubblica la segretaria del Pd Elly Schlein spiega i motivi della manifestazione di oggi. La leader Dem rimarca come «tutti abbiamo condannato gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre, ma non è mai seguita da parte dell’esecutivo una condanna dei crimini di Netanyahu. Ora noi chiediamo di non rinnovare il memorandum di collaborazione militare con Israele. E insistiamo perché l’Italia riconosca subito lo Stato di Palestina, come ha fatto la Spagna e come si appresta a fare la Francia di Macron», sottolinea.

L’antisemitismo

Oggi c’è la piazza di Pd, M5S e Avs per Gaza. Secondo la segretaria non ci sono rischi. «Non ci sarà alcuno spazio per l’antisemitismo, contro cui noi continueremo a batterci, come dice la nostra storia. La critica durissima che facciamo alle azioni di Netanyahu non è antisemitismo. Vogliamo due popoli e due Stati in convivenza pacifica». La piazza di oggi è anche un altro tentativo di rammendo dell’opposizione. «Noi restiamo testardamente unitari, anche le ultime amministrative hanno dimostrato che uniti si vince. Certo, l’unità non basta. Serve la coerenza di un programma in cui tutti si sentano a casa. L’alleanza con tutte le forze alternative alla destra si fa così».