La storia della prostituta che seduce il funzionario e gli porta via la casa

Gli ha fatto credere di essere il padre di suo flglio. E così si è fatta intestare un'abitazione

Roxana Alexandra Sibu, nata nel 1987, è stata condannata ieri a piazzale Clodio a due anni e otto mesi per circonvenzione di incapace. L'”incapace” è un ex dipendente del ministero dell’Interno 74enne. Secondo l’accusa l’imputata si è fatta sposare e si è fatta donare un appartamento. Facendo credere all’anziano di essere padre di un bambino nato del 2015. Che in realtà la donna aveva concepito con un connazionale. Ma che alla fine veniva mantenuto economicamente proprio dal 74enne.

La sentenza

La storia comincia nel 2010 e va avanti fino al 2017. Quando alcuni colleghi di Enzo S. Hanno compreso la situazione e l’hanno aiutato. Un ex collega ha sentito le conversazioni telefoniche tra l’amico e la donna. E, sapendo che il 74enne soffriva di un deficit cognitivo moderato, ha denunciato tutto alla polizia. Lui e Roxana si erano conosciuti a piazz Re di Roma. Si vedevano spesso, e altrettanto spesso lei gli chiedeva qualche “regalino”: abiti, profumi, ma anche soldi, nell’ordine di 150 o 200 euro. Ma in un’occasione anche duemila euro. Spacciandosi con lui per la sua fidanzata, quando in realtà di mestiere faceva la escort.

La gravidanza

Poi lei rimane incinta e gli dice che è lui il padre. Lui ci crede. Due anni dopo, «per il bene del bambino», convince l’anziano a sposarsi civilmente. E a comprare un appartamento in zona Romanina di cui lei prende possesso tramite donazione. In casa i due non dormono insieme: lei usa il letto matrimoniale, lui una brandina in soggiorno. Quando arriva la procura l’amministratore nominato dal tribunale, l’avvocato Giuseppe Bucca, chiede e ottiene l’annullamento del matrimonio e il sequestro dell’appartamento. Poi lei viene arrestata.