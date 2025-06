Vasile Frumuzache, il killer delle escort aggredito in carcere da un parente di Ana Maria Andrei: gli ha tirato in faccia olio bollente

L'agguato nella casa circondariale di Prato: l'uomo è ricoverato in codice giallo. Il procuratore di Prato: «Fatto grave, tutti hanno diritto a tutela e rispetto»

Vasile Frumuzache, l’uomo accusato di aver ucciso e nascosto il cadavere di Maria Denisa Adas, è stato aggredito in carcere da un parente dell’altra donna scomparsa e uccisa nel 2024, Ana Maria Andrei, delitto confessato ieri sotto interrogatorio degli inquirenti. Secondo quanto si apprende dalla procura di Prato, l’uomo avrebbe aggredito Frumuzache gettandogli dell’olio bollente sul volto. Dopo l’intervento del 118, Frumuzache è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Prato in codice giallo. L’aggressione è avvenuta questa mattina nella casa circondariale pratese della Dogaia, in via La Montagnola. Secondo quanto riporta il procuratore di Prato Luca Tescaroli l’autore dell’aggressione «ha potuto agire indisturbato senza alcun controllo. Il fatto è di particolare gravità perché ogni persona, anche se in ipotesi di gravi crimini, ha il preciso diritto di essere tutelata, trattata con umanità e rispettata come essere umano». Sull’episodio la procura di Prato ha aperto un procedimento penale.