Luciano Spalletti esonerato da c.t della Nazionale: «Io non avrei mollato». Poi abbandona la conferenza stampa commosso

«Ero convinto di arrivare al Mondiale»: le dichiarazioni del commissario tecnico in conferenza stampa

È un addio sofferto quello di Luciano Spalletti, che da oggi non guiderà più la Nazionale. Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso commissario tecnico durante una conferenza stampa in cui ha rivelato di essere stato informato direttamente dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. «Ieri sera siamo stati insieme un bel po’ con Gravina, e mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico. Io non avrei mollato, ma esonero è», ha dichiarato Spalletti confermando così l’addio anticipato alla panchina azzurra. «Con la Moldova sarò in panchina, poi procederò con la risoluzione del contratto. Mi assumo le responsabilità che ho, la Figc mi ha dato tutto il supporto possibile. Sono deluso da me stesso», ha affermato Spalletti.

«Ero convinto di arrivare al Mondiale»

«Io ero convinto di poter arrivare al Mondiale… E ne resto convinto, questa Nazionale può arrivarci. Non mi crolla il mondo addosso quando si perdono certe partite, ci sono dei paletti», ha aggiunto Spalletti. «Però i giocatori sono sottolivello e di molto perché questi sono giocatori forti. A queste partite siamo arrivati con il fiato lungo, ma rimuginare sul passato è altro tempo perso, si guarda avanti sempre. Sul passato non ci si può mettere mano». Spalletti ammette di avere creato problemi al movimento con i suoi risultati. Sulla gara di domani contro la Moldavia, ha detto: «Io amo questa maglia, i calciatori che ho allenato, e domani sera chiederò loro di dimostrare tutto ciò che hanno».

Spalletti lascia la conferenza stampa in anticipo

Spalletti ha poi interrotto in anticipo la conferenza stampa per la commozione. Alla domanda se si senta tradito, ha prima preso una pausa e poi ha risposto: «Tradito?» e ha scosso la testa. Dopo aver elencato i nomi dei suoi più stretti collaboratori ha lasciato la sala, dove era presente anche Gravina che ha seguito Spalletti senza commentare.