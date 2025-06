Roma, Gazzelle si commuove al Circo Massimo: «Il concerto più bello della mia vita. Ora mi fermo per un po’» – Il video

Il cantautore romano è stato accolto da oltre 54mila persone. «La vita è più bella quando succedono cose così», ha detto dal palco

Ieri sera, sabato 7 giugno, Gazzelle – pseudonimo di Flavio Bruno Pardini – ha acceso il Circo Massimo di Roma con un concerto memorabile, il primo dei due unici appuntamenti live previsti per il 2025. Nella sua città, il cantautore romano è stato accolta da oltre 54mila persone, che hanno riempito ogni angolo dell’antico circo della Capitale. Al termine dello show, l’artista ha salutato il pubblico con parole cariche di gratitudine e commozione: «Non mi va di andare via», ha detto Gazzelle, che ha poi annunciato: «Mi fermerò per un po’». Poi, i ringraziamenti «a chi c’era stasera, non me lo dimenticherò. Da qui è una delle cose più belle che abbia mai visto, e comunque un po’ ne ho viste. Vi voglio bene, ragazzi. La vita è più bella quando succedono cose così. Mi avete regalato una botta di vita che mi porterò dentro per sempre», ha concluso.

Il prossimo show a San Siro

Le sue parole confermano quanto annunciato in una recente intervista: Gazzelle ha scelto di prendersi una pausa, in controtendenza rispetto ai ritmi imposti dall’industria musicale contemporanea, per vivere nuove esperienze e ritrovare ispirazione. Il prossimo e, per ora, ultimo concerto in programma sarà il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano.