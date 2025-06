Questo non è un francobollo commemorativo dedicato a Stepan Bandera emesso dall’Ucraina

Le Poste Ucraine non hanno emesso un francobollo del genere nel 2024. È frutto di un servizio a pagamento

Circola la foto di un presunto francobollo commemorativo del 2024 dedicato a Stepan Bandera, collaborazionista dei nazisti. Secondo quanto riportato da diversi post sui social, sarebbe stato emesso «dall’Ucraina», lasciando intendere che si tratti di un’iniziativa ufficiale dello Stato, tramite le Poste Ucraine. In realtà, non è affatto così.

Per chi ha fretta

La grafica non corrisponde a un vero e proprio francobollo commemorativo delle Poste Ucraine.

Risulta essere un francobollo personalizzato, ordinato attraverso un servizio a pagamento.

Analisi

La foto viene condivisa con la seguente narrazione:

l’Ucraina con l’emissione di un francobollo commemora uno che durante la II° Guerra Mondiale si alleò con Hitler e fece uccidere 34mila ebrei ucraini ed altrettanti polacchi

Dove trovare il francobollo e perché non è ufficiale

L’immagine è tratta da uno shop online su Ebay dove non viene in alcun modo confermata l’ufficialità della stampa.

Il prodotto viene presentato come «francobollo proprio Stepan Bandera» (così tradotto in automatico dal sito), senza alcuna certificazione di autenticità.

Sempre nello stesso negozio Ebay sono presenti altri francobolli, come quello raffigurante il simbolo degli Stati Uniti.

Il francobollo in questione rientra nel servizio “proprio” offerto dalle Poste Ucraine. Si tratta di una stampa privata e personalizzata, acquistabile a pagamento da qualsiasi cittadino, che non ha valore ufficiale né commemorativo. Non è dunque un’emissione istituzionale dello Stato, ma un prodotto su richiesta individuale, con limitazioni riportate nell’apposito regolamento.

Come sono i veri francobolli commemorativi ucraini

Un dettaglio fondamentale. I francobolli ufficiali, anche quelli commemorativi, riportano un valore numerico stampato (il valore facciale), il quale risulta assente nell’esemplare raffigurante Bandera che circola online. Per confronto, basti osservare il francobollo ufficiale emesso nel 2020 e annunciato sul sito delle Poste Ucraine, dedicato all’anniversario della «vittoria sul nazismo».

Non risultano comunicazioni ufficiali sul sito delle Poste Ucraine riguardo a un francobollo dedicato a Bandera nel 2024. L’unico realmente emesso risale al 2009. Ricordiamo che nel 2010 Bandera fu insignito del titolo di Eroe dell’Ucraina, ma l’onorificenza venne revocata l’anno successivo da un tribunale ucraino. Anche l’Unione Europea contestò l’onorificenza. Nel 2015, la Rada ucraina aveva approvato la legge «sulla condanna dei regimi totalitari comunisti e nazionalsocialisti (nazisti) in Ucraina e sul divieto di propaganda dei loro simboli», vietando di fatto il nazismo.

I limiti del servizio per la stampa di francobolli personalizzati, ma c’è il trucco

Ci sono dei limiti per la stampa di determinati francobolli richiesti dai clienti. Ad esempio, risulta vietata la stampa di immagini di natura politica.

Secondo l’articolo 2.1 del regolamento del servizio di stampa personalizzata, è vietato l’uso di immagini a contenuto politico. Il volto di Bandera rientrerebbe facilmente in tale categoria e le Poste Ucraine, da regolamento, possono rifiutarne la produzione, ma è possibile che in alcune filiali dotate di apparecchiature per la stampa diretta (art. 1.2) qualche addetto abbia proceduto ugualmente.

Conclusioni

La foto non mostra un francobollo commemorativo ufficiale emesso dallo Stato ucraino, ma un francobollo personalizzato, richiesto da privati tramite un servizio a pagamento fornito dalle stesse Poste. Si tratta dunque di un’iniziativa privata, non riconosciuta ufficialmente né espressione della posizione statale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.