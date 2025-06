America’s Cup, Alfa Romeo diventa official sponsor di Luna Rossa: «Affinità naturale, parliamo entrambi italiano»

La storica casa automobilistica unisce le forze con il team velico, anche in vista dell'approdo in Italia dell'America's Cup nel 2027

Alfa Romeo sarà official sponsor del team Luna Rossa nella 38esima edizione dell’America’s Cup, in programma a Barcellona del 2024. La storica casa automobilistica del gruppo Stellantis ha annunciato la collaborazione con un video che sottolinea i tanti punti in comune tra le due realtà italiane. La nuova partnership, si legge nel comunicato di Stellantis, ruota attorno a «valori condivisi di tecnologia, prestazione e design», perché entrambe le realtà condividono la stessa filosofia: «La determinazione agonistica unita alla più sofisticata innovazione tecnologica».

Il focus sull’identità italiana

La scelta di unire le forze con Luna Rossa arriva in un momento delicato per Alfa Romeo, che lo scorso anno ha presentato la nuova Milano, poi ribattezzata Junior dopo le polemiche sul «made in Italy». Il marchio del gruppo Stellantis sta puntando forte sul proprio posizionamento italiano e da questo punto di vista la partnership con il team di Luna Rossa potrebbe dare una grossa mano. Nel 2027, peraltro, l’America’s Cup approderà per la prima volta in Italia, nel golfo di Napoli.

La partnership Luna Rossa-Alfa Romeo

Per Santo Ficili, amministratore delegato di Alfa Romeo, «non c’è partner migliore di Luna Rossa, un marchio che, come noi, porta con sé una forte identità, una ricca storia e una visione chiara di ciò che verrà, una passione per lo sport, una spinta all’eccellenza, un profondo senso di appartenenza». Insomma, aggiunge Ficili, Luna Rossa «parla italiano, proprio come l’Alfa Romeo». Anche Max Sirena, team director di Luna Rossa, parla di «affinità naturale» tra le due realtà, che si estende non solo ai valori condivisi ma anche «al colore distintivo: il rosso».

Foto copertina: EPA/Toni Albir