Zerocalcare torna su Netflix, in arrivo la terza serie del fumettista. L’annuncio social e la «lite» con Valerio Mastandrea – Il video

Dopo il successo di "Strappare lungo i bordi" e "Questo mondo non mi renderà cattivo" l'artista romano firma una nuova serie tv. Ecco cosa sappiamo

Zerocalcare torna nel 2026 con una nuova serie animata. La notizia è arrivata oggi tramite il canale Instagram ufficiale di Netflix, con un video in cui il fumettista, vero nome Michele Rech, 41 anni, si trova in sala doppiaggio insieme all’amico Valerio Mastandrea, che ha prestato la sua voce alla coscienza del protagonista delle storie di Zerocalcare, il noto Armadillo, sia in Strappare lungo i bordi che in Questo mondo non mi renderà cattivo, due serie di enorme successo.

La «sfuriata» di Zerocalcare a Mastandrea

Il rapporto un po’ padre/figlio tra Mastandrea, 53 anni, uno dei più amati attori della sua generazione, e Zerocalcare, ha conquistato il pubblico. Ormai parliamo di una coppia collaudata, sia all’interno delle serie animate del fumettista che in tante uscite pubbliche. Nel video che accompagna la notizia della nuova serie Zerocalcare rimprovera Mastandrea di aver rivelato in un’intervista la lavorazione di una nuova serie, «M’hanno rosicato per l’intervista che hai dato», dice il fumettista. «No, m’hanno chiesto come sta Calcare, perché ormai mi rompono le palle e lo chiedono a me, così gli ho risposto: “Stiamo lavorando alla terza serie”», sdrammatizza Mastandrea. «Da contratto non potevi dirlo», ribatte Zerocalcare. E l’attore: «Mica posso leggermi 500 pagine di contratto». E comunque «la trama non gliel’ho detta perché non la so». «Non la sai perché non te leggi un cazzo», continua lo scherzoso assalto Zerocalcare, secondo classificato al Premio Strega nel 2015. «No, non la so perché non ti fidi a dirmela», replica ancora Mastandrea. Sinché i due non si mandano platealmente a quel Paese. Col sorriso sulle labbra, ben inteso. Sotto i commenti dei fan entusiasti: «Vi prego non smettete maiii» e ancora «Continuate all’infinito, PLEASEEE», segno che è già salita l’hype in attesa della nuova uscita.