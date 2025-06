Allarme salmonella, il ministero ritira dal mercato 12 lotti di tartufi dolci: quali sono i prodotti richiamati

Il tartufo dolce al caramello e nocciole salate era commercializzato sotto diversi marchi. Richiamati anche i Salami di Magliano e la Mortadella Grafagnina

Con una nota rilasciata ieri 10 giugno, il Ministero della Salute, su segnalazione dell’azienda produttrice, ha disposto il richiamo in via precauzionale di 12 lotti di tartufi dolci per la sospetta presenza di salmonella. I prodotti dolciari realizzati da “Golosità dal 1885 Srl” sono commercializzati con i marchi Sal de Ibiza, Viani, Antica Torroneria Piemontese, oltre che ad altre confezioni vendute con incarto anonimo.

I prodotti richiamati

Tutti i prodotti richiamati sono stati prodotti nello stabilimento di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, e appartengono ai lotti: L519-4, L516-2, L520-4, L522-4 ed L522-1. I prodotti riportano come denominazione di vendita «Tartufo dolce al caramello e nocciole salate» e come data di scadenza i mesi di aprile, maggio o giugno del 2026. Nella nota il Ministero specifica che i prodotti non vanno consumati da parte degli eventuali acquirenti e che devono essere restituiti presso il punto di acquisto.

Ritirati anche salami e mortadella

Sempre nella giornata di ieri il Ministero ha disposto un altro richiamo di prodotti alimentari. In questo caso si tratta dei Salami di Magliano e della Mortadella Garfagnina, entrambi prodotti dalla Monte Argegna Salumi. Il richiamo di questi lotti è stato disposto non solo per la presenza di salmonella ma anche di listeria monocytogenes. Anche in questo caso, il Ministero avverte i consumatori di riconsegnare al produttore la merce.