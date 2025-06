Giorgia Meloni scommette sulla pace Musk-Trump: «Si è scusato? Bene». E spiega perché si sente uguale al leader Usa

La premier interviene anche sulle questioni Usa nel messaggio alla festa per i 25 anni di Libero

«Io penso che Donald Trump sia coraggioso, schietto, determinato, che difende i suoi interessi nazionali. Io mi considero coraggiosa, schietta e determinata e difendo gli interessi nazionali, direi che ci capiamo bene anche quando non siamo d’accordo». Sono queste le parole di Giorgia Meloni, in videocollegamento per la celebrazione del 25° anniversario di Libero quotidiano, a Milano. È noto che la presidente del Consiglio e il Presidente americano abbiano buoni rapporti. Lo si è visto in passato in più occasioni. Ciononostante, sostiene la premier, l’interesse nazionale viene prima di qualunque altra cosa. «Tra nazioni alleate e amiche – ha detto – credo ci si debba e ci si possa parlare con franchezza, l’ho fatto anche dicendo a Trump, come con qualsiasi altro partner, che l’Italia cerca sempre di perseguire gli interessi comuni ma sia chiaro che la priorità è l’interesse nazionale».

Giorgia Meloni è poi tornata sugli screzi tra Donald Trump ed Elon Musk. Nei giorni scorsi infatti lo scontro si era fatto incandescente, con il patron di Tesla che, dopo aver lasciato (o dopo essere stato invitato a lasciare) il Doge, aveva criticato a più riprese la legge di bilancio di Trump e lo aveva accusato di essere nella lista di Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo. Salvo poi chiedere scusa pubblicamente. «Intanto mi faccio bastare le dinamiche interne italiane – ha commentato Meloni – per commentare quelle degli altri. Però penso che questo contrasto smonti un po’ molte delle ricostruzioni che abbiamo sentito in questi mesi, che parlavano di un sodalizio tra la destra politica e il potere tecno-finanziario. Direi che invece parliamo di persone che possono decidere di avere ottimi rapporti o di averne di pessimi». Si è poi detta d’accordo con la decisione di Musk di fare marcia indietro su alcuni suoi tweet che, a suo stesso dire, erano «andati oltre». Si è scusato? «Penso abbia fatto bene – ha detto Meloni -. E ho visto che il presidente Trump si è dichiarato disponibile a una ricomposizione, che penso sarebbe una buona notizia».