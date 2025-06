Gheddafi, gli angeli donne e Meloni in tv: Berlusconi nell’aldilà secondo l’IA. E Francesca Pascale mette like – Il video

Il video del creator provocatore Eman Russ

Due anni dopo la sua scomparsa, Silvio Berlusconi fa il suo ritorno… ma stavolta dall’alto. È l’opera dell’ormai celebre creator digitale Eman Russ, noto per i suoi contenuti provocatori e satirici realizzati con l’intelligenza artificiale. Il nuovo video, che ha già fatto il giro dei social, immagina un aldilà in puro stile Berlusconi, tra ironia, nostalgia e qualche stoccata nemmeno troppo velata all’attualità politica. Nel video appare un Silvio che, con tanto di annaffiatoio, si prende cura delle piante in compagnia di Gheddafi, il leader libico con cui Berlusconi aveva intrattenuto un rapporto tanto discusso. I due sembrano in pace, tra aiuole e affetto: Gheddafi appoggia persino una mano sulla spalla del Cavaliere in modo del tutto amichevole. Poi, una colazione solitaria ma non troppo: Berlusconi siede a tavola mentre guarda Giorgia Meloni in tv, una scelta non casuale che mette in scena, forse, un Silvio osservatore silenzioso del suo lascito politico.

Gli angeli (donne) e il paradiset

Non poteva mancare un gruppo di angeli donne che entra in scena accolto da un Berlusconi a braccia aperte. Un momento che strizza l’occhio ai vizi terreni dell’ex premier. E anche nell’aldilà Berlusconi si è inventato un suo impero mediatico: Paradiset, una sorta di Mediaset del Paradiso, completo di antenne. La nota più amara arriva nel finale. Con tre cagnolini al fianco, Berlusconi osserva anche la Terra da lontano. Ma lo sguardo è serio: esplosioni, guerre e fiamme devastano il mondo umano. Ma c’è un dettaglio nel video: tra chi ha apprezzato il video con un mi piace c’é anche Francesca Pascale, ex compagna di Berlusconi con una carriera nel mondo della politica.