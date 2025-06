L’arresto di una candidata di FDI non è del 2025

Viene fatto circolare lo screenshot di un articolo senza alcuna data

Circola lo screenshot di un articolo pubblicato da La Notizia in cui viene annunciato l’arresto di Barbara Mirabella, candidata alle regionali in Sicilia per Fratelli d’Italia, con l’accusa di corruzione e falso. Nella descrizione dei post si fa riferimento al nuovo decreto sicurezza, ma c’è qualcosa che non quadra.

Per chi ha fretta

Lo screenshot non riporta alcuna data.

L’articolo de La Notizia è del 2022.

Non ha nulla a che fare con il nuovo decreto sicurezza.

Al momento, non si conosce l’attuale situazione giudiziaria.

Analisi

Lo screenshot viene condiviso insinuando un collegamento, ossia il nuovo decreto sicurezza.

Screenshot parziale: nasconde la data dell’articolo

L’articolo pubblicato da La Notizia non è affatto recente. Basta una semplice ricerca Google per trovarlo e visionare la data di pubblicazione: 22 settembre 2022.

Conclusioni

Non si conosce l’attuale situazione giudiziaria di Barbara Mirabella. L’ultimo aggiornamento risale al 2023 riguardo una richiesta di archiviazione che non andò a buon fine. Di fatto, lo screenshot viene fatto circolare senza un corretto riferimento temporale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.