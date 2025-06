Caos treni, cancellazioni e ritardi oltre le 3 ore per un doppio guasto tecnico sulla linea AV Roma-Napoli: quali sono i treni coinvolti e le alternative

Prima un inconveniente sulla linea Napoli-Roma, poi un nuovo problema all'altezza di Anagni: sono decine i convogli soppressi o posticipati

Un inconveniente tecnico, l’ennesimo, ha mandato in tilt la rete ferroviaria dell’Alta Velocità, bloccando una delle arterie cruciali del Paese. Si registrano ritardi fino a oltre due ore a causa di un «guasto agli impianti di circolazione» sulla linea Napoli-Roma, seguito a stretto giro da un nuovo problema in corrispondenza di Anagni. Sono numerosi i treni cancellati o oggetto di provvedimento, in particolare quelli instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino.

I treni Alta Velocità coinvolti nei ritardi

I treni Alta velocità direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento sono, o sono stati nel corso della giornata:

FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24) : il treno oggi non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27) : il treno oggi termina la corsa a Napoli Centrale. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi termina la corsa a Napoli Centrale. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:26) : il treno oggi non ferma a Roma Termini. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. I passeggeri diretti a Roma Termini possono utilizzare da Roma Tiburtina il treno FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27)

: il treno oggi non ferma a Roma Termini. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. I passeggeri diretti a Roma Termini possono utilizzare da Roma Tiburtina il treno FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27) FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Roma Termini (7:00) : il treno oggi non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00) e FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50).

: il treno oggi non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00) e FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50). FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38) : il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 71211 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (12:25).

: il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 71211 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (12:25). FR 9620 Foggia (6:00) – Milano Centrale (12:24) : il treno oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03) : il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i treni FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02) e FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

: il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i treni FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02) e FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33) FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35) : il treno oggi ha origine corsa da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi ha origine corsa da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9603 Milano Centrale (6:00) – Napoli Centrale (10:33) : il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03) e FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33)

: il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03) e FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33) FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) : il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12) : il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08) : il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10) : il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9514 Salerno (9:23) – Torino Porta Nuova (16:06) : il treno oggi non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9628 Napoli Centrale (9:55) – Milano Centrale (14:35) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58), FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:06) e FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35).

: il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58), FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:06) e FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35). FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33) : il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38).

: il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38). FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00) e FR 9636 Napoli Centrale (11:55) – Milano Centrale (16:30)

: il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00) e FR 9636 Napoli Centrale (11:55) – Milano Centrale (16:30) FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:06).

: il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:06). FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9422 Napoli Centrale (12:09) – Venezia S.Lucia (17:34) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9544 Salerno (12:50) – Milano Centrale (18:50) : il treno oggi ha origine da Napoli Centrale. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi ha origine da Napoli Centrale. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9640 Napoli Centrale (12:55) – Milano Centrale (17:30) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:06): il treno oggi ha origine da Napoli Centrale. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

I treni con un ritardo superiore a 60 minuti

Come si legge dal sito di Ferrovie dello Stato, i seguenti treni hanno accumulato un ritardo di oltre un’ora: