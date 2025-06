Anna Tatangelo incinta dopo 15 anni, l’annuncio da sola sui social: «La mia scelta di libertà». Le voci sul padre allenatore di calcio

La cantante aveva avuto il primo figlio nel 2010 dalla relazione con Gigi d'Alessio. Questa volta il padre sarebbe il nuovo compagno che l'artista frequenta da almeno un anno

Quindici anni dopo essere diventata mamma per la prima volta, Anna Tatangelo ha annunciato la sua seconda gravidanza. Lo ha fatto con un post su Instagram mercoledì 18 giugno, in cui ha pubblicato una sua foto da sola col pancione e un messaggio che grida indipendenza e libertà. Tra i commenti diversi colleghi del mondo della musica e personaggi famosi, che le hanno mostrato supporto, ma non mancano le malelingue. Nel 2010, dalla relazione tra la cantante e Gigi d’Alessio, era nato Andrea, che ha compiuto 15 anni a marzo. Il padre del nascituro sarebbe invece Giacomo Buttaroni, l’allenatore della Juniores Nazionale del Roma City Fc, squadra in cui avrebbe giocato anche il figlio di D’Alessio e Tatangelo.

L’annuncio della gravidanza su Instagram: «Oggi sei tu la mia scelta di libertà»

Una foto in bianco e nero che la ritrae in piedi di fianco a una finestra, probabilmente quella del suo appartamento, o di un hotel. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram Anna Tatangelo ha espresso tutta la gratitudine nei confronti della vita e la sua voglia di diventare madre per la seconda volta. A 38 anni l’artista si prepara a una nuova, emozionante, sfida. Tra migliaia di like e commenti, spiccano gli auguri dei colleghi come Giorgia, Elettra Lamborghini, Emma Marrone ed Emis Killa. E anche alcuni brand, come Mustela, non hanno tardato nel commentare facendole le proprie congratulazioni. Non manca, poi, chi si interroga su chi sia il padre e chi afferma che l’identità di lui sia stata tenuta nascosta fino a poco tempo fa perché i due si frequentano da quando ancora erano impegnati in storie precedenti. «Era l’allenatore del figlio», scrive Alessandro Rosica, influencer casertano esperto di gossip. Tra auguri sinceri e malelingue, comunque, la replica della cantante è già nella didascalia del post: «Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande».

Chi è Giacomo Buttaroni, il compagno di Anna Tatangelo

Nonostante le testate di gossip diano ormai per certo che il padre del nascituro sia Giacomo Buttaroni, da nessuno dei due protagonisti della vicenda è arrivata conferma. L’unica cosa certa, è che perlomeno si seguono su Instagram. Buttaroni, 29 anni, è allenatore della Juniores Nazionale del Roma City Fc e ha fondato un suo club sportivo, la Football training by G. Buttaroni. Il suo profilo Instagram è privato e su di lui non si sa molto di più. È probabile che il giovane abbiamo iniziato la propria carriera da calciatore per poi dedicarsi all’allenamento dopo aver subito un brutto infortunio. I primi gossip sulla coppia risalgono a ottobre 2024, quando i settimanali Diva e Donna e Chi avevano diffuso alcune loro foto insieme. Tuttavia, la conferma da parte dei due non c’è mai stata.

La nuova vita di Gigi d’Alessio dopo la rottura da Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio hanno fatto sognare migliaia di fan con la loro storia d’amore dal sapore un po’ neomelodico. Tra i due ci sono 20 anni di differenza e il mito della ragazza agli albori della propria carriera che si innamora di un già navigato artista ha conquistato gli appassionati di gossip di tutta Italia. Dopo essere stati insieme 14 anni e aver avuto un figlio, i due hanno ufficializzato la propria separazione nel 2020. Da allora, anche il cantante napoletano si è rifatto una vita. Dall’unione con la nuova compagna Denise Esposito è nato Francesco nel 2022 e Ginevra nel 2024. Peraltro D’Alessio ed Esposito sono una coppia anche nel lavoro: i due condividono un’impresa immobiliare a Napoli.