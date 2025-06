Il ministro Pichetto Fratin conferma: presto il nucleare in Italia. Ma è scontro con l’opposizione sui costi

Le critiche di Bonelli (Avs): «Il nucleare costerà tre volte l'energia verde, perché volete condannare gli italiani a spendere di più?»

Il nucleare in Italia si farà, anche se non è chiaro se i costi energetici si ridurranno. Anzi al momento le prospettive sono fosche: a sentire il parlamentare verde Angelo Bonelli i costi energetici col nucleare saliranno e il ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin – almeno per il momento – ha sottolineato solo che gli studi dicono che dovrebbero calare. Il question-time di oggi, 18 giugno, è stato occasione per affrontare il tema nell’aula di Montecitorio, dove l’esponente dei Verdi ha chiesto spiegazioni circa il fatto che al momento il costo per megawatt ora dell’attuale mix energetico italiano è a 117 dollari, mentre il nucleare, secondo le valutazioni dell’Agenzia internazionale per l’energia, ne costerà 170 (quando le nuove centrali nucleari saranno attivate).

La risposta di Pichetto Fratin

Il ministro dell’Ambiente ha spiegato che il disegno di legge delega sul nucleare, bollinato dalla Ragioneria generale, «è all’esame della Conferenza Unificata per l’espressione del relativo parere»: «Nelle prossime settimane, sarà sottoposto all’esame del Parlamento». E sui costi ha aggiunto che i reattori modulari di piccola taglia (SMR) potranno «contribuire ad accelerare il ruolo dell’energia nucleare nello scenario a zero emissioni nette con costi di generazione decrescenti nel tempo». Secondo Pichetto Fratin i recenti studi dell’Agenzia internazionale per l’energia individuano «un costo previsto dell’energia prodotta da fonte nucleare anche potenzialmente inferiore ai 100 dollari per megawatt ora»: «Bisogna considerare che si tratta di costi stimati associati a tecnologie innovative ed in via di sviluppo, pertanto potenzialmente soggetti ad ulteriori revisioni al ribasso che potrebbero derivare dalla produzione in serie dei reattori modulari avanzati».

I dati citati da Bonelli

Bonelli però non è convinto anche perché se i costi del nucleare in futuro potrebbero scendere la stessa sorte potrebbe accadere anche alle altre tecnologie. Al momento, però quelle verdi costano molto meno del nucleare, dice il deputato: «L’energia generata da fotovoltaico è pari a 50 dollari per megawattora (3,4 volte inferiore), quella dell’eolico onshore pari a 60 dollari per megawattora e quella dell’eolico offshore è pari a 70 dollari per megawattora». Il deputato di Avs ha quindi concluso: «Perché volete condannare gli italiani a pagare di più di quanto pagano oggi?».