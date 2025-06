«Donald Trump può schierare la Guardia nazionale a Los Angeles»

La sentenza che dà ragione al presidente: «Una grande vittoria»

Una Corte d’appello federale degli Stati Uniti ha autorizzato il presidente americano Donald Trump a schierare la Guardia nazionale a Los Angeles per contenere le manifestazioni contro la politica migratoria della Casa Bianca. Si tratta di «una grande vittoria», ha scritto Trump sul suo Truth social. «Il fatto che il presidente non abbia emesso l’ordine direttamente attraverso il governo della California non limita la sua autorità legale di schierare la Guardia nazionale», hanno scritto tre giudici di San Francisco nella sentenza. Trump aveva ordinato la mobilitazione di quattromila agenti della Guardia nazionale per 60 giorni al fine di «proteggere i funzionari» e le istituzioni federali, hanno scritto i giudici.

La Guardia Nazionale a Los Angeles

I tre giudici di San Francisco hanno emesso una sentenza unanime, motivata in 38 pagine. Secondo la Corte il presidente aveva il diritto di mandare 4 mila membri della Guardia Nazionale per due mesi. «In tutti gli Stati Uniti, se le nostre città e i nostri cittadini hanno bisogno di protezione, spetta a noi fornirla se la polizia statale o locale non è in grado di farlo, per qualsiasi motivo», ha detto Trump. Un giudice federale ha stabilito che l’ordine di Gavin Newsom era illegale. «La battaglia non è finita», ha risposto il governatore della California. «Continueremo a contestare l’uso autoritario dei soldati americani da parte del presidente Trump contro i cittadini», ha scritto su X. Schierare la Guardia senza il consenso del governatore non succedeva negli Usa dal 1965.

La rivolta

La rivolta è stata scatenata dagli arresti degli immigrati clandestini da parte del Servizio Immigrazione Federale (ICE). Le proteste e gli incidenti di Los Angeles hanno avuto ripercussioni in diverse altre città americane.