California, la Corte d’Appello dà ragione a Trump: «Può schierare la Guardia Nazionale»

Il giudice aveva bloccato la mossa della Casa Bianca, ma il verdetto è stato ribaltato: ora Washington ha il pieno controllo di 4mila uomini armati

Lo schieramento della Guardia Nazionale per le strade di Los Angeles e San Francisco non è illegale. Lo ha decretato la Corte d’Appello del nono circuito, la più ampia di tutti gli Stati Uniti, ribaltando solo poche ore dopo il verdetto del giudice Charles Beyer, che aveva invece disposto il blocco temporaneo della sua mobilitazione. Un botta e risposta immediato che di fatto dà il via libera al presidente americano Donald Trump e al suo progetto di «contenimento» delle proteste contro l’Immigration and Customs Enforcement (Ice) e contro la deportazione dei migranti illegali.

Cos’aveva detto il giudice

A dire il vero, il leader della Casa Bianca l’aveva già avuta parzialmente vinta in primo grado. Lo stesso giudice Beyer, di San Francisco, si era infatti astenuto dal bandire l’utilizzo dei 700 Marines sul suolo americano: «Al momento, la corte ha a disposizione solo le congetture degli avvocati riguardo a cosa potrebbe accadere», ha scritto il giudice in una sentenza di 36 pagine. Rigida invece la postura di condanna contro lo schieramento dei 4mila uomini della Guardia Nazionale. Una decisione che Donald Trump avrebbe preso tramite una «straordinaria intrusione nell’autorità statutaria». Stando al giudice, il presidente americano avrebbe violato il Decimo emendamento della Costituzione americana, secondo cui «i poteri non delegati agli Stati Uniti (e quindi al presidente, ndr) dalla Costituzione, né da questa preclusi agli Stati, sono riservati rispettivamente agli Stati stessi o al popolo».

Lo scontro con Gavin Newsom

In poche parole, Trump avrebbe sottratto illegalmente il controllo della Guardia Nazionale della California a Gavin Newsom, il governatore dello Stato. «Un tribunale ha confermato ciò che tutti sappiamo: l’esercito appartiene al campo di battaglia, non alle strade delle nostre città», aveva esultato su X proprio Newsom. Ma il grido di vittoria, almeno per il momento, gli è rimasto strozzato in gola. Per la Corte d’Appello, infatti, «non c’è nulla di illegale» nel provvedimento emanato dalla Casa Bianca. E che entra ufficialmente in vigore venerdì 13 giugno alle 12 ore locali.