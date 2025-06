California, Trump tira dritto contro Newsom: «Revocheremo lo stop sulle auto a benzina»

La decisione di Donald Trump è l'ennesimo colpo alla California dopo l'invio dell'esercito nei giorni scorsi

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha annunciato su X che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump firmerà tre risoluzioni del Congresso per abrogare le norme sui veicoli elettrici in California. Lo stato guidato dal governatore Gavin Newsom aveva previsto lo stop alla vendita di tutti i veicoli esclusivamente alimentati con combustibili fossili entro il 2035, consentendo la produzione dei soli veicoli elettrici o plug-in hybrid. Secondo quanto riportato dalla Reuters, un’altra risoluzione bloccherà anche il provvedimento dello Stato per l’utilizzo di mezzi pesanti a zero emissioni, come ad esempio gli autocarri. Gli scontri tra l’autorità federale e lo stato californiano in merito al contenimento delle emissioni di Co2 non sono una novità. La California per decenni ha goduto di grande autonomia nel decretare le politiche di riduzione dell’inquinamento, almeno fino al primo mandato di Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti aveva provato ad imporre limiti all’autonomia californiana, iniziando una battaglia legale terminata solo a seguito all’elezione del Presidente Joe Biden.

HAPPENING TODAY AT THE WHITE HOUSE: 'Trump to sign resolutions nixing California's EV rules'https://t.co/dEJhiJOAEh — Karoline Leavitt (@PressSec) June 12, 2025

Le tensioni tra Trump e la California

Continua lo scontro tra il Presidente degli Stati Uniti e la California, dopo l’invio dell’esercito a Los Angeles per contrastare le proteste pro migranti. L’agenzia Reuters ha rivelato che nelle prossime 18 ore i marines americani si uniranno alle truppe della Guardia Nazionale per sedare le proteste. Secondo un’indiscrezione del Washington Post, Trump starebbe anche valutando la possibilità di tagliare i fondi federali alla California. Il governatore della California Gavin Newsom ha già affermato: «Combatteremo contro questa decisione portandola in tribunale, è illegale e costerà ai californiani 45 miliardi in spese sanitarie extra».