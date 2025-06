Il Bayesian riemerge dall’acqua: le operazioni di recupero del veliero affondato a Porticello

Questa mattina lo scafo è stato tirato fuori dall'acqua e sarà finalmente visibile dopo 10 mesi

È stato sollevato dalle gru Hebo Lift 10 e 2 il veliero Bayesian. L’imbarcazione era affondata a Porticello la notte del 19 agosto dello scorso anno. Già ieri l’imbarcazione era stata portata a galla per inserire altre cime. Questa mattina lo scafo è stato tirato fuori dall’acqua e sarà finalmente visibile dopo 10 mesi. Subito dopo inizieranno le operazioni per svuotare lo scafo. Da quel momento sarà possibile verificare la reazione dell’ imbarcazione allo svuotamento. A bordo di una motovedetta sono arrivati il pm Raffaele Cammarano che coordina le indagini e i militari della capitaneria che hanno condotto gli accertamenti.

Il rischio versamento

Attorno alla zona del recupero ci sono diverse motovedette della Capitaneria per controllare il tratto di mare e verificare che non vi sia versamento di carburante dall’imbarcazione. Sono presenti anche i tecnici dell’Arpa e si stanno utilizzando dei droni che con raggi infrarossi riescono ad intercettare il minimo rischio di inquinamento. I motivi dell’affondamento sono stati fin da subito avvolti dal mistero. Le vittime in totale sono state sette. Tra queste il miliardario Mike Lynch. La procura di Termini Imerese ha indagato tre persone – il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith – per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo.