Al Bano e la «pugnalata» da Romina Power: «Sul concerto in Russia ha mentito. E Putin è una persona perbene»

Il cantante pugliese replica all'ex moglie, dopo che lei aveva preso le distanze dalla sua esibizione in Russia. La replica durissima e i giudizi su Putin che rischiano di sollevare altre polemiche

«Una coltellata mediatica». Così Al Bano ha definito la storia Instagram che Romina Power ha pubblicato a seguito dell’esibizione dell’ex marito a San Pietroburgo, lo scorso venerdì 20 giugno. Una scelta definita dalla cantante quantomeno inopportuna in un periodo come questo. Perciò lei avrebbe rifiutato l’invito a esibirsi con l’ex marito. Ma quell’invito non ci sarebbe mai stato. Almeno così dice Al Ban all’Adnkronos: «Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’?».

La difesa di Al Bano alla critica della ex moglie Romina Power

«Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto», queste le parole che Al Bano ha utilizzato per difendersi dall’attacco social della ex compagna. Romina lo aveva accusato di essere stato inopportuno. «Non mi sembra né il luogo né il momento di cantare Felicità!», aveva scritto. Una grande delusione per il cantante di Cellino San Marco, che evidentemente non si aspettava di essere attaccato dalla ex moglie. «Lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? ».

Non contento, Al Bano si sarebbe lasciato andare anche a un commento amichevole nei confronti di Putin. Il cantante ha infatti posto l’accento sul suo ottimo rapporto con il capo di stato russo. «Lo conosco fin dal 1986, quando ho fatto una serie di spettacoli nell’allora Leningrado. L’ho visto al Cremlino, insieme con Eltsin, le nostre famiglie si sono salutate e abbracciate, poi l’ho incontrato altre volte. Io so che Putin è il più occidentale dei russi, è una persona perbene». Insomma, secondo Al Bano, le parole della madre dei suoi quattro figli sarebbero un attacco gratuito e privo di senso. «Lei non era lì, cosa ne sa di quello che è succedendo di fronte all’Ermitage a San Pietroburgo? Sia in tempo di pace che di guerra c’è sempre bisogno della vitamina ‘F’ di ‘Felicità’ e i 600mila russi che erano davanti a me a San Pietroburgo l’hanno gradita».

Il concerto di Al Bano in Russia, il primo dall’inizio della guerra

L’esibizione di Al Bano ha fatto discutere anche perché arriva dopo che il cantante si era astenuto dai suoi viaggi in Russia per lungo periodo. Più precisamente, dall’inizio del conflitto in Ucraina nel febbraio 2022. In un primo momento, infatti, l’artista pugliese aveva preso le distanze dalle politiche aggressive di Vladimir Putin, paragonandolo a Hitler e dichiarando che non sarebbe tornato nel Paese fin quando non ci sarebbe stata la pace. Eppure adesso il cantante sembra aver cambiato decisamente idea.

La critica ai media italiani e la risposta dell’inviata Rai

A margine dell’esibizione di venerdì, interpellato dal Tg1, aveva accusato i media italiani di una narrazione distorta della situazione tra Russia e Ucraina: «Tu accendi il televisore in Italia e sembra che qua bombe, cannoni da tutte le parti. A te risulta?», aveva chiesto polemico all’inviata Caterina Doglio. Lei lo aveva subito ripreso: «No, ma non è qui la guerra». Il cantante ha confessato di sentirsi un bersaglio per le critiche di molti. «Ogni giorno continuo a ricevere coltellate mediatiche e attacchi sui social, ora anche da Romina – ha detto – ogni passo che faccio vengo criticato. Quello che mi domando è se tutti quelli che appartengono alla ‘dittatura del social Spa’ siano pagati. Secondo me prendono soldi sennò non si spiega»