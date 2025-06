Kevin Spacey alla Rai per una sitcom, il protagonista Laganà a Open: «L’ho convinto con una mail. Si è presentato sul set in bicicletta»

«Quando gli ho chiesto se avesse bisogno di qualcosa mi ha risposto: "Che tu sia felice". Non si è comportato come la grande star che tutti conosciamo», ha commentato l'attore protagonista di «Minimarket» su Raiplay

«Solo i grandi fanno queste cose», a parlare con Open è l’attore Filippo Laganà, che da poco ha annunciato una collaborazione eccellente per il lancio del suo show su RaiPlay dal titolo Minimarket. Si tratta del due volte premio Oscar Kevin Spacey, negli ultimi anni investito da accuse di violenza sessuale poi smentite dai conseguenti iter giudiziari: un percorso di accuse e assoluzioni durato anni che ha provocato un lungo stop alla sua carriera. Le strade di Laganà e Spacey si congiungono, come spiega a Open Duccio Forzano, regista della sitcom, «per la cocciutaggine di Filippo, che ha agganciato con coraggio Kevin Spacey». Le modalità le spiega direttamente l’attore romano classe 1994, figlio di Rodolfo Laganà: «Ho semplicemente mandato una mail personale, come un pazzo, alle tre e mezza di notte. Mi ha risposto il giorno dopo il suo manager e da quel giorno ci siamo cominciati a sentire». Così, approfittando della visita di Spacey in Italia, a Rimini, per una masterclass durante la prima edizione dell’Italian Global Series Festival, Laganà e Forzano hanno approfittato per bloccarlo su un set e regalarsi così un’esperienza speciale.

Il set con Kevin Spacey

Così semplice? Parrebbe di si, come semplice è stato l’atteggiamento del protagonista di capolavori come American Beauty e I soliti sospetti una volta sul set. «Si è presentato in bicicletta – racconta ancora Laganà – quando gli ho chiesto se avesse bisogno di qualcosa mi ha risposto: “Che tu sia felice”. È stato il più tranquillo di tutti, si è cambiato con noi, è stato uno di noi, non si è comportato come la grande star che tutti conosciamo». Quella di Laganà ha il sapore di un’impresa: «L’ha fatto perché sa che i giovani non possono farcela se i grandi non si mettono a disposizione, così come ha fatto lui». Durante le riprese, aggiunge, «è stato tutto naturale e divertente». Neanche un accenno alle pesanti accuse subite dall’attore di South Orange: «Non mi sono posto il problema, parliamo di un numero uno che merita molto più di quello che ha ottenuto. Una persona meravigliosa». Un’esperienza irripetibile, o forse no, in realtà l’atmosfera sul set pare sia stata talmente rilassata che sarebbero già partiti i contatti per far si che Kevin Spacey torni nel Minimarket di Laganà.

Di cosa parla Minimarket

Per quanto riguarda Minimarket, serie firmata da Rai Contenuti Digitali e Transmediali, il cui direttore è Marcello Ciannamea, ruoterà appunto attorno a un piccolo minimarket di Roma che apre solo la sera, un negozietto con i suoi prodotti affastellati, ammucchiati senza una logica, proprio di fronte alla Rai. Sarà questo lo sfondo su cui si muovono i personaggi di uno show comico abitato da un’umanità poco convenzionale e un po’ fuori di testa. Il negozio è gestito da Desh Bandara, burbero e praticissimo proprietario originario dello Sri Lanka, che ha costruito questo microcosmo come roccaforte della sopravvivenza. Peccato che tra gli scaffali si sia infilato Manlio, giovane italiano laureato in legge, che del mondo legale non vuole sapere nulla. Vuole fare spettacolo. Recitare. Cantare. Condurre. Insomma, sogna in grande, ma intanto spaccia lenticchie e yogurt. Nel minimarket lavora Achalà, figlia di Desh, influencer sotto copertura e fidanzata segreta di Manlio. Tutto accade a pochi passi dalla Rai, dove passano vip, artisti e illusioni. E se un giorno uno di loro entrasse nel minimarket? Manlio sarebbe pronto a brillare. O a schiantarsi contro lo scaffale dei detersivi.