Gli operai che sniffano cocaina prima di mettersi al lavoro a Roma

Un filmato li mostra mentre pippano sul progetto dei lavori

Un filmato girato in un cantiere a Roma mostra alcuni operai che sniffano cocaina. La zona è il Fleming all’altezza di via Bevagna, dove sono in corso lavori per l’ampliamento dei marciapiedi. Il Messaggero racconta che i protagonisti sono tre operai. «State a dormi’? Sveglia!», dice quello che guida agli altri due. Sono passate da poco le 7 del mattino. Un residente si affaccia alla finestra. E vede l’operaio che divide la polvere in tre strisce usando come piano il progetto dei lavori. Poi arrotola una banconota e la usa come cannuccia per inalare la sostanza. Infine, la passa agli altri.

La polizia

La scena diventa paradossale quando arriva un pullman della polizia. E il conducente si fa guidare dagli operai che avevano pippato. «Che paura!», si sente dire, con tono ironico, all’operaio che ha portato la droga. «I lavori ci sono da tempo, saranno circa venti giorni. Ho notato gli operai solo per quei lunghi colpi di clacson all’arrivo: senza non mi sarei affacciato. Chissà quante altre volte è successo», commenta Laura M., 43 anni. «Quello che è accaduto è una vergogna ed è anche pericoloso. Dopo aver sniffato la droga, quegli uomini sono rimasti qui a lavorare, usando mezzi e strumenti rischiosi. Poteva verificarsi un incidente», aggiunge Franca, 72. Subito dopo aver sniffato l’operaio si è messo alla guida dell’escavatore con martello pneumatico.