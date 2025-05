Nettuno, scappa in auto dalla polizia e si schianta contro un palo: morto un 38enne. Sequestrati 25 chili di cocaina

L'inseguimento ad alta velocità finito in tragedia. L'uomo è morto sul colpo

Un uomo di 38 anni di origini albanesi è morto nella serata di ieri a Nettuno (Roma), durante un inseguimento con la polizia. L’accaduto si è verificato intorno alle 20:30 nella zona di Tre Cancelli. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, una pattuglia della polizia ha notato due auto viaggiare a forte velocità e ha deciso di intervenire. Uno dei due veicoli, guidato da un ragazzo italiano di 26 anni, è stato bloccato poco dopo. L’altra auto, invece, ha imboccato una strada sterrata, ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo della rete telefonica e si è ribaltata.

Il borsone con 25 chili di cocaina

Alla guida dell’auto, una Smart, c’era l’uomo di 38 anni, che è morto sul colpo. Accanto alla vettura, gli agenti hanno rinvenuto un borsone contenente circa 25 chili di cocaina. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sul posto è giunto il pm della procura di Velletri, che guida le indagini. Nel frattempo, la salma del 38enne è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata, in attesa che venga disposta l’autopsia.