Turista italiano sequestrato e torturato dal trader delle criptovalute a New York: spunta una donna, di Latina, che sarebbe coinvolta

Lei, rilasciata poche ore dopo, si difende: «Sono vittima di un equivoco». Nell'appartamento affittato dal giovane le prove delle torture

Si complica la vicenda di Michael Valentino Teofrasto Carturan, turista italiano 28enne, sequestrato e torturato per due settimane da un trader delle criptovalute a New York, dal quale aveva affittato un appartamento. L’aguzzino voleva i codici dei suoi conti bancari. E sul caso, ricostruisce oggi Il Messaggero, è stata fermata anche una giovane di Latina, che si difende: «Sono vittima di un equivoco».

La giovane di Latina, la fuga e l’irruzione della polizia nel lussuoso appartamento

L’uomo è stato vittima di un wrench attack, “aggressione con la chiave inglese”, ovvero l’estorsione, dolorosa, fatta con strumenti rudimentali. Il 28enne è stato legato con un filo elettrico, senza più passaporto e cellulare. Per due settimane sarebbe rimasto in balia di John Woeltz, sedicente investitore di criptovalute, con cui aveva stretto accordi in passato e i cui rapporti si sarebbero negli ultimi tempi incrinati. L’uomo è stato minacciato con una motosega, costretto ad assumere cocaina, colpito con un taser, con il calcio di una pistola e appeso a testa in giù dalla cima di una scala. Venerdì mattina è riuscito a fuggire, in strada e a raccontare tutto a un agente mentre in forte stato di choc. Quando la polizia ha fatto irruzione nel lussuoso appartamento ha trovato Woeltz in accappatoio. Arrestato, con lui è stata fermata anche un’italiana, Beatrice Folchi, 24 anni, originaria di Latina, rilasciata poco dopo. Secondo gli inquirenti si sarebbe occupata dell’adescamento del giovane italiano. Ma il giudice, riporta il Messaggero, ha preferito rilasciarla per svolgere ulteriori accertamenti. La giovane, social media manager per una società olandese, avrebbe confermato a un suo amico di Latina che si trova coinvolta in «un equivoco». L’obiettivo del trader era accedere ai conti del 28enne italiano. Nel lussuoso appartamento che aveva preso in affitto Carturan, a 30mila dollari al mese, sono state trovate tracce di sangue e polaroid che confermerebbero le torture subite.

(in copertina un frame di un video della Polizia di New York. diffuso dal Daily News, mostra il momento dell’arresto di John Woeltz, trader di criptovalute, sospettato di aver rapito e torturato un turista italiano, dentificato in Michael Valentino Teofrasto Carturan. New York, 24 maggio 2025)