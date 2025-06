Paura in South Dakota, un enorme tornado rischia di travolgere le macchine in autostrada – I video

Secondo quando riportano le autorità locali, non si registrano feriti né danni gravi. I servizi meteorologici statunitensi avevano emesso un allerta meteo nelle ore precedenti

Sembra quasi la scena di un film quella che mostra un violento tornado abbattersi nel pomeriggio di sabato sulle pianure del South Dakota, colpendo in particolare la zona di Clear Lake, nella contea di Deuel. Le immagini spaventose della tromba d’aria che si avvicina all’autostrada stanno facendo il giro dei social. Il fenomeno, di grandi dimensioni, è stato avvistato da diversi automobilisti e residenti, ma al momento non si registrano feriti né danni gravi, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

L’allerta meteo nelle ore precedenti

Il tornado si è sviluppato in un’area rurale e ha attraversato campi agricoli e strade secondarie, evitando centri abitati più densamente popolati. I servizi meteorologici statunitensi avevano emesso un allerta meteo nelle ore precedenti per possibili condizioni favorevoli allo sviluppo di trombe d’aria in tutta la regione delle Great Plains, colpita in questi giorni da forti instabilità atmosferiche. La situazione resta sotto osservazione: squadre della protezione civile e della polizia locale stanno monitorando l’area per verificare eventuali danni a infrastrutture o proprietà isolate. Le autorità hanno invitato i cittadini a restare aggiornati tramite i bollettini ufficiali e a evitare spostamenti non necessari nelle zone ancora soggette a condizioni meteorologiche instabili.