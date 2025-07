Va a fuoco un intero palazzo nel Cuneese, allarme per il propagarsi delle fiamme. Sul posto oltre 30 vigili del fuoco

Un vasto incendio è scoppiato nella serata di giovedì 3 luglio nell'abitato di Cherasco (Cuneo), in un edificio in piazzetta degli Orti. Ancora ignote le cause

Un vasto incendio è scoppiato nella serata di giovedì 3 luglio nell’abitato di Cherasco (Cuneo), in un edificio in piazzetta degli Orti. Le fiamme hanno avvolto l’intero palazzo e sul posto ci sono squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Alba, Bra, Fossano, Savigliano e Levaldigi. Il comando provinciale di Cuneo ha inviato un’autoscala. I pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme, ma anche per verificare la presenza all’interno di residenti. In totale sono oltre trenta al momento i vigili del fuoco sul posto, con dieci mezzi tra autoscale, autopompe e autobotti provenienti da varie sedi permanenti e volontarie della provincia. Sarebbe in corso l’evacuazione dei palazzi vicini, dal momento che le fiamme, sulle cui cause ci sono indagini in corso, sono molto alte.

Nell’incendio al momento non risultano feriti

Il caseggiato in fiamme si trova in una zona residenziale fuori dal centro, a sud del paese di circa 500 abitanti, noto per gli storici mercati dell’antiquariato e del collezionismo. Al momento non si hanno notizie di persone ferite e all’interno potrebbe però essere rimasto il cane della proprietaria dell’edificio. Si tratta di caseggiati bassi, al massimo di due piani con mansarda, quasi tutti contigui, spezzati solo da piccoli giardini. Dalla parte opposta della piazza, distante dalle fiamme, una piccola folla di residenti osserva i vigili del fuoco al lavoro.