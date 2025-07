Thomas Partey accusato di stupro, l’ex giocatore dell’Arsenal denunciato da tre donne

Il calciatore ghanese aveva appena terminato il suo contratto con l'Arsenal. I reati sarebbero stati commessi tra il 2021 e il 2022

L’ex centrocampista dell’Arsenale e della nazionale ghanese Thomas Partey è stato accusato di stupro e aggressione sessuale su tre donne. Lo ha dichiarato la Metropolitan Police. «Il Crown Prosecution Service ha autorizzato la Metropolitan Police Service a incriminare un uomo dopo che i detective hanno presentato un fascicolo di prove», si legge nella nota. «La Met ha emesso un’accusa e una convocazione per Thomas Partey, 32 anni (13/06/1992), residente nell’Hertfordshire, in relazione ai seguenti reati: cinque capi d’imputazione per stupro, un capo d’imputazione per aggressione sessuale». Il calciatore è accusato di due stupri su una donna, tre accuse di stupro riguardano un’altra donna, mentre l’accusa di aggressione sessuale riguarda una terza donna.

Reati commessi tra il 2021 e il 2022

I reati sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2022. Le accuse seguono un’indagine condotta dai detective, iniziata nel febbraio 2022 dopo la prima denuncia di stupro ricevuta dalla polizia. Thomas Partey comparirà davanti al tribunale dei magistrati di Westminster martedì 5 agosto. Il sovrintendente detective Andy Furphy, a capo della squadra investigativa, ha dichiarato: «La nostra priorità resta fornire supporto alle donne che si sono fatte avanti. Chiediamo a chiunque sia stato coinvolto in questo caso, o abbia informazioni, di contattare il nostro team».

La fine del contratto con l’Arsenal

Thomas Partey era stato appena rilasciato dall’Arsenal. Il giocatore ghanese aveva un contratto in scadenza il 30 giugno e non aveva trovato l’accordo con la società londinese per il rinnovo. Secondo gli addetti ai lavori, la motivazione della separazione è stato il contratto da 10 milioni di sterline a stagione, ritenuto troppo esoso per un 32enne. Negli ultimi anni si era imposto come colonna del centrocampo, nell’ultima stagione aveva collezionato 50 presenze con quattro gol e tre assist. Prima dell’Arsenal aveva militato nell’Atletico Madrid dal quale era stato acquistato per 40 milioni di sterline.