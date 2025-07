Il fidanzato di Aurora Maniscalco indagato, la decisione dei pm di Palermo sulla hostess morta a Vienna dopo la caduta dal terzo piano

Disposta l'autopsia sul corpo della 24enne, dopo che gli inquirenti austriaci non l'avevano ritenuta necessaria. Il caso considerato subito come suicidio. I sospetti degli investigatori siciliani

La procura di Palermo ha notificato un avviso di garanzia per istigazione al suicidio al fidanzato di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di 24 anni morta a Vienna dopo essere precipitata dal terzo piano dell’appartamento in cui viveva con il fidanzato lo scorso 25 giugno 2025. L’inchiesta ora assume nuove contorni. La salma della 24enne, che ha lottato per giorni in un ospedale austriaco prima di spegnersi, è attesa per domani pomeriggio a Palermo. La procura del capoluogo siciliano ha aperto un fascicolo d’indagine e disposto il sequestro della salma, accogliendo l’esposto presentato dall’avvocato Alberto Raffadale, legale della famiglia della ragazza. Un primo passo che apre a nuovi scenari rispetto alla tesi del suicidio, sin da subito respinta dai familiari della ragazza. Il fidanzato della 24enne ora potrà nominare un proprio consulente di parte in vista dell’autopsia, considerata un atto irripetibile.

L’autopsia a Palermo dopo il no di Vienna

L’esame autoptico sarà eseguito nei prossimi giorni al Policlinico, dopo che per ben due volte la magistratura viennese aveva negato l’autorizzazione a effettuarlo in Austria, ritenendo sufficiente la propria conclusione: suicidio o, al più, incidente domestico. Ma la famiglia di Aurora Maniscalco non ha mai accettato questa versione. È grazie all’applicazione dell’ordine europeo di indagine penale, che consente a uno Stato membro di richiedere atti investigativi in un altro Paese dell’Ue, che la giustizia italiana è riuscita ad ottenere il trasferimento della salma e la possibilità di compiere accertamenti indipendenti. Dopo l’autopsia, il caso sarà trasferito alla Procura di Roma. Intanto, nella sua Palermo, parenti e amici attendono il rientro del corpo della giovane, sperando che l’esame autoptico possa fare luce su una morte che alla famiglia lascia ancora troppi dubbi.