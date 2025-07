Mario Adinolfi, a 15 anni l’esordio in Tv nello stesso quiz di Salvini: cosa rispose alla domanda sul suo futuro – Il video

Ben prima di aver sfiorato la vittoria all'Isola dei famosi, Adinolfi era già finito su Canale 5 da giovanissimo. E sui social spunta il video di quella trasmissione, in cui il giornalista anticipava un pezzo del suo futuro

Mentre oggi si parla di lui per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, con tanto di trasformazione fisica e qualche polemica televisiva per le sue opinioni radicali, c’è un episodio che molti hanno dimenticato, o forse non hanno mai saputo. Nel 1986, aveva solo 15 anni Mario Adinolfi quando si presentò determinato negli studi di Doppio Slalom, il quiz televisivo per ragazzi andato in onda a Canale 5. Il programma metteva alla prova la preparazione di studenti tra i 14 e i 18 anni in sfide a base di domande di cultura generale su un tabellone. In quegli anni, in realtà, si misero in gioco tanti volti che poi hanno trovato strade diversa ma pubblicamente riconoscibili: tra loro, Auro Bulbarelli, oggi volto noto del giornalismo sportivo, e l’artista Francesco Vezzoli. Anche Matteo Salvini, giovanissimo, vinse 900mila lire partecipando la gioco.

Le idee chiare sulla politica già a 15 anni

Adinolfi aveva già le idee chiare. Alla domanda del conduttore sui suoi interessi, il giovane concorrente rispose con fermezza: «Mi piace il tennis, il teatro e… la politica». Una passione precoce, che spiegò con toni maturi: «È un mondo che mi affascina particolarmente, un modo per fare del bene al Paese nonostante molte dicerie». E quando il conduttore Corrado Tedeschi gli chiese se, un giorno, gli sarebbe piaciuto farne parte, il ragazzo non esitò: «Se ci fosse l’occasione, sì». Un desiderio che, di fatto, si è avverato. Negli anni successivi, Adinolfi ha attraversato diverse stagioni politiche: dalla Democrazia Cristiana al Partito Popolare, poi tra i fondatori del movimento politico Democrazia Diretta e infine tra le fila del Partito Democratico, dove è rimasto dal 2007 al 2011 candidandosi alle primarie e diventando anche parlamentare. Nel 2016 ha fondato Il Popolo della Famiglia, formazione legata ai valori ultra cattolici. Ora, è tornato al centro del dibattito per la sua presenza all’Isola dei Famosi e per essere finito in ospedale al termine del programma.