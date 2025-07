La promessa di Trump a Zelensky: «Difenderemo i cieli di Kiev». Ma la spedizione di armi resta sospesa. «Deluso da Putin»

Il presidente americano ha rassicurato il presidente ucraino di non essere il responsabile del recente blocco delle forniture militari statunitensi a Kiev, ma un portavoce del Pentagono ha confermato che le spedizioni di armi restano al momento sospese

Donald Trump ha rassicurato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di non essere il responsabile del recente blocco delle forniture militari statunitensi a Kiev. A rivelarlo è un’esclusiva del Wall Street Journal, che cita fonti vicine alla conversazione telefonica avvenuta venerdì scorso tra i due leader. Secondo quanto riportato, Trump avrebbe spiegato a Zelensky di aver ordinato una revisione delle scorte di munizioni del Pentagono dopo l’attacco americano ai siti nucleari iraniani avvenuto il mese scorso. Tuttavia, il presidente americano avrebbe precisato di non aver disposto personalmente alcun congelamento delle spedizioni di armi all’Ucraina.

La «delusione» di Trump nei confronti di Putin

La chiamata arriva in un momento delicato: giovedì, in un’altra conversazione, infatti, Trump si era detto «molto deluso» nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, accusandolo di «non aver fatto alcun progresso» tangibile verso un possibile accordo di pace. Un’affermazione in netto contrasto con la percezione, spesso diffusa, di un Trump indulgente nei confronti del Cremlino.

Le spedizioni di armi restano sospese

Durante la telefonata con Zelensky, Trump avrebbe ribadito che, qualora fosse nelle loro possibilità, gli Stati Uniti continuerebbero a fornire tutto l’aiuto militare possibile all’Ucraina. Tuttavia, nonostante queste rassicurazioni, un portavoce del Pentagono ha confermato che le spedizioni di armi restano al momento sospese. Per ora, Zelensky dovrà fare i conti con una promessa informale ma senza certezze operative: gli aiuti militari ci sono, ma restano fermi.