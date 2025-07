Trump vuole inviare i Patriot all’Ucraina. La Russia: «Così uccidono i bambini»

Il presidente cambia idea sulle armi. Mentre il Pentagono si prende la colpa dello stop. L'attacco di Kiev al Kursk e la reazione di Mosca

Un nuovo sistema di difesa Patriot. Da inviare all’Ucraina. Dopo lo stop del Pentagono delle armi a Kiev. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa sul serio con Vladimir Putin. E dopo averlo accusato di dire «stronzate» torna ad avvicinarsi a Volodymyr Zelensky. Mentre il Pentagono si prende la colpa di aver fermato l’invio qualche giorno fa. E dopo un attacco alla spiaggia cittadina del Kursk Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, risponde: «Fate sapere ai fornitori di armi del regime di Kiev cosa stanno per fare: uccidere i bambini».

I patriot

A parlare dell’invio di un ulteriore sistema di difesa Patriot all’Ucraina è il Wall Street Journal, che cita alcune fonti, secondo le quali l’amministrazione sta valutando anche se altri paesi possano fornire Patriot a Kiev. I Patriot sono missili terra-aria che sono impiegati dall’inizio degli Anni Novanta per contrastare gli Scud di fabbricazione russa. Il sistema è in grado di colpire aerei, missili da crociera e balistici a corto raggio. Sono prodotti dalla Raytheon Technologies.

Oggi vengono forniti in batterie che includono un centro di comando, un generatore di energia elettrica, un sensore radar e otto lanciatori. Che sparano con una gittata tra i 40 e i 160 chilometri. Si utilizzano per difendere città o infrastrutture. Secondo le stime il prezzo di una singola munizione si aggira intorno 4 milioni di dollari, mentre le batterie con i lanciatori di missili costano 10 milioni di dollari. La gestione di una singola batteria di Patriot richiede l’impiego di almeno 90 soldati specializzati.

L’Europa

Intanto l’Unione Europea sta valutando l’istituzione di un fondo da 100 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina, dato che la guerra con la Russia non accenna a finire. Lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine alla questione. L’importo potrebbe essere incluso nella proposta per il prossimo Bilancio Ue settennale, che dovrebbe essere presentato entro la fine del mese. Se approvato dagli Stati, il finanziamento inizierebbe a essere erogato nel 2028. Negli anni l’Ue ha fornito 160 miliardi a sostegno dell’Ucraina. Considerando anche un fondo da 50 miliardi che eroga prestiti con i proventi delle attività immobilizzate della banca centrale russa. La maggior parte degli esborsi è stata collegata alle riforme che il governo ucraino deve attuare per diventare membro dell’Ue. L’idea è in fase di valutazione insieme ad altre opzioni e sarà discussa prima della pubblicazione dei dettagli del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale.

Le coperture

La Commissione ha stimato che il fabbisogno finanziario dell’Ucraina dovrebbe essere coperto fino all’inizio del 2027 e che un aumento di 8,4 miliardi di dollari nella spesa per la difesa di quest’anno dovrebbe essere finanziato a livello nazionale. Ha inoltre avvertito che potrebbe emergere un disavanzo di bilancio a causa del conflitto in corso, della diminuzione degli aiuti internazionali e della debolezza dell’attività economica.

L’attacco nel Kursk

Nel frattempo 3 persone, tra cui un soldato della guardia nazionale, sono morte nella città russa di Kursk, al confine con l’Ucraina. Lo ha riferito il governatore ad interim della regione, Aleksandr Khinshtein, sul suo canale Telegram. «Insieme a un compagno, si sono recati sulla spiaggia» lungo un fiume della città di Kursk dopo la segnalazione di un attacco con droni. «Il sergente maggiore ha iniziato a evacuare le persone e in quel momento si è verificata una seconda esplosione», ha scritto su Telegram il governatore Khinshtein che ha segnalato inoltre la presenza di 7 feriti. Cinque persone, tra cui un bambino di 5 anni, sono in gravi condizioni. Il governatore ha denunciato un «attacco crudele senza precedenti» in un luogo lontano da qualsiasi infrastruttura militare.

«Uccidono i bambini»

La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando l’attacco delle Forze Armate ucraine alla spiaggia cittadina di Kursk, ha scritto su Telegram: «Fate sapere ai fornitori di armi del regime di Kiev cosa stanno per fare: uccidere i bambini». Nell’agosto 2024 l’esercito ucraino era riuscito a conquistare diverse centinaia di chilometri quadrati della regione russa di Kursk, al confine con l’Ucraina. Secondo Mosca, le forze russe l’hanno riconquistata ad aprile dopo mesi di combattimenti.