Guerra in Ucraina, Rubio: «Lavrov ha condiviso una proposta interessante, la sottoporrò a Trump»

Il segretario di Stato Usa e il ministro degli Esteri russo hanno parlato per 50 minuti a Kuala Lampur, in Malesia: «Conversazione franca e importante, ma serve una roadmap per la pace»

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha descritto come «franca» e «importante» la sua seconda conversazione diretta con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov,. L’incontro, durato 50 minuti, si è svolto oggi – giovedì 10 luglio – a margine del Forum regionale annuale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), che si è tenuto a Kuala Lumpur, in Malesia, e che riunisce i dieci Paesi membri dell’ASEAN insieme ai principali partner diplomatici. Durante il colloquio tra i due, Rubio avrebbe espresso la frustrazione degli Stati Uniti (e, sopratutto, di Donald Trump) per la mancanza di maggiore flessibilità da parte della Russia nel cercare una soluzione al conflitto in Ucraina.

Per Rubio è infatti necessario definire una vera e propria «roadmap» per porre fine alla guerra. In quest’ottica, Lavrov – secondo quanto riferito dallo stesso Segretario di Stato americano – gli avrebbe illustrato una «nuova idea»: «Non si tratta di un nuovo approccio, ma di un concetto diverso – ha spiegato Rubio, citato dai media statunitensi -. È un’ipotesi che sottoporrò al presidente Trump per discuterne». Il segretario ha precisato che questa proposta non garantisce automaticamente la pace, ma «potrebbe potenzialmente aprire la strada a un percorso».

«Ripristineremo la cooperazione economica e umanitaria russo-americana»

Il ministero degli Esteri russo ha affermato che nel colloquio odierno, il ministro degli Esteri russo e il segretario di Stato americano hanno «confermato» tra l’altro l’impegno reciproco a «ripristinare la cooperazione economica e umanitaria russo-americana e i contatti senza ostacoli tra le società dei due Paesi, che potrebbero essere facilitati, in particolare, dalla ripresa dei collegamenti aerei diretti». Le due parti, aggiunge in una nota il ministero russo,«continueranno il dialogo costruttivo e reciprocamente rispettoso su un crescente numero di questioni di mutuo interesse». I due responsabili della diplomazia di Russia e Stati Uniti si erano incontrati per la prima volta lo scorso febbraio a Riad, in Arabia Saudita, quando la nuova amministrazione americana aveva dato il via a negoziati diretti con Mosca, con l’obiettivo di ricostruire le relazioni bilaterali e favorire una soluzione negoziata al conflitto in Ucraina.

Foto copertina: ANSA / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY | Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in Arabia Saudita, 18 febbraio 2025