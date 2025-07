Criptovalute, Bitcoin supera quota 118 mila dollari: nuovo massimo storico

In arrivo la settimana delle criptovalute in Usa

Il Bitcoin ha superato quota 118.000 dollari, E ha stabilito un nuovo massimo storico, avviandosi a chiudere la settimana con un guadagno di circa il 10%. Grazie alla forte domanda istituzionale e alle politiche di sostegno dell’amministrazione Trump dall’inizio dell’anno la criptovaluta ha guadagnato quasi il 22%. A marzo il presidente ha firmato un ordine esecutivo per istituire una riserva strategica di criptovalute e ha nominato diverse figure favorevoli alle criptovalute. In una mossa correlata, il Trump Media & Technology Group ha presentato alla Sec la richiesta di lanciare un Etf sulle criptovalute che investirebbe in un paniere di asset digitali. Aumentando ulteriormente la credibilità dell’adozione istituzionale.

Gli investitori stanno ora osservando con attenzione l’imminente “settimana delle criptovalute” che inizierà il 14 luglio. I legislatori esamineranno diverse proposte di legge chiave sulla regolamentazione degli asset digitali. Inoltre, i mercati continuano a monitorare i rischi più ampi legati alle crescenti tensioni commerciali, mentre gli ultimi verbali del Fomc hanno mostrato che la maggior parte dei funzionari è disposta a tagliare i tassi di interesse quest’anno, una mossa generalmente vista come un sostegno per il bitcoin.