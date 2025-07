Francia: aperta un’inchiesta contro X. L’accusa: «Interferenze straniere»

L'annuncio della procuratrice Laure Beccuau in un comunicato: sotto torchio la piattaforma, ma anche le persone fisiche che la gestiscono

La sezione criminalità informatica della procura di Parigi ha aperto un’indagine contro il social network X e sui suoi dirigenti, sospettati di aver influenzato l’algoritmo della piattaforma per interferenze straniere. Lo ha annunciato la stessa procura.

Le indagini da gennaio

Dopo due segnalazioni ricevute a gennaio, che «denunciavano il presunto uso dell’algoritmo di X (ex-Twitter) per interferenze straniere», è stata affidata alla gendarmeria nazionale un’indagine contro la piattaforma, in quanto entità giuridica, e contro le «persone fisiche», che la gestiscono, ha spiegato la procuratrice Laure Beccuau in un comunicato.