Fabio Fognini, la lettera d’addio: «È il momento di smettere». L’amore per Flavia Pennetta e gli indizi sul futuro: «Col tennis non finisce qui…»

Dopo Wimbledon l'atleta spiega con una lettera ai fan come e perché ha deciso di mettere la parola fine alla sua carriera di tennista

«Si chiude un capitolo importante della mia vita. Me ne vado con il cuore pieno di gioia, orgoglioso del percorso fatto e curioso di scoprire cosa mi riserverà il futuro». È con queste parole che Fabio Fognini, dopo aver ufficializzato il suo ritiro dal tennis l’altro giorno in conferenza stampa a Wimbledon, ha salutato «tutti voi», ossia i fan che da anni, anzi decenni, lo seguono. Una lettera aperta, affidata ai social media, in cui il tennista ligure ha ripercorso gli ultimi difficili giorni in cui ha maturato la decisione e ha ringraziato tutte quelle persone che hanno reso possibile una carriera indimenticabile.

L’addio al tennis: «Sei stato il mio universo, ti sarò sempre grato»

«Ciao a tutti. Dopo alcuni giorni di riflessione, ho scritto questo pensiero per voi… È arrivato quel momento che, in fondo, sapevo sarebbe arrivato, anche se una parte di me sperava non succedesse mai», inizia così il messaggio scritto da Fabio Fognini. «La decisione non è stata semplice, ma sento che questo è il momento giusto. Il TENNIS è stato il mio universo: mi ha formato, mi ha fatto crescere, mi ha insegnato resilienza, forza e pazienza, tanto nelle vittorie quanto nelle sconfitte. Mi ha dato molto più di quanto avrei potuto immaginare e per questo gli sarò sempre grato».

L’omaggio a Flavia Pennetta: «Sei il mio punto di riferimento»

È a questo punto che il tennista di Sanremo si rivolge a chi lo ha affiancato per tutta la sua carriera: «Grazie a tutti gli allenatori, ai collaboratori, agli sponsor che mi hanno accompagnato lungo il cammino. Grazie agli amici e a tutti quelli che mi hanno sostenuto, nei giorni esaltanti e in quelli più difficili. Il vostro affetto ha reso questo viaggio indimenticabile». Le parole più dolci le spende per i suoi parenti: «E poi la famiglia, pilastro di tutti i miei successi. Grazie mamma e grazie papà: senza di voi nulla sarebbe stato possibile. E a te piccola sorellina, grazie per essere sempre stata la mia prima tifosa». L’ultimo ma non ultimo dei pensieri però va alla moglie Flavia Pennetta, a cui Fognini si rivolge a caratteri cubitali: «FLAVIA, sei la donna, la mamma e la compagna di vita che ho sempre sognato. Sei stata, sei e sarai il mio punto di riferimento. Grazie per avermi donato una famiglia da sogno: tre splendidi nani che sono la mia ragione di vita.».

Il saluto al tennis: «Non finisce qui»

Chiude la lettera dando il suo arrivederci, e non il suo addio, al tennis: «Si chiude un capitolo importante della mia vita. Me ne vado con il cuore pieno di gioia, orgoglioso del percorso fatto e curioso di scoprire cosa mi riserverà il futuro. Una cosa è certa: il mio legame con il tennis non finisce qui. See you soon, tennis. See you soon, my lover».