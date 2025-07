«Il Texas poteva inviare un allarme sull’alluvione ma non lo ha fatto»

I funzionari potevano mandare un segnale sul cellulare di ogni persona che si trovava nella valle del Guadalupe

Il Texas disponeva della tecnologia necessaria per inviare un allarme ai cittadini per l’alluvione che ha ucciso 100 persone. Ma non l’ha utilizzata. Secondo un’indagine del Washington Post la contea aveva la possibilità di trasformare ogni cellulare che si trovava nella valle del fiume Guadalupe in un allarme. Ma le autorità locali non lo hanno fatto. Né prima della pioggia. Né alle prime ore del mattino del 4 luglio, quando i livelli del fiume sono arrivati al record. Allagando campeggi e abitazioni.

Gli avvisi via sms

I funzionari della contea di Kerr quella mattina hanno inviato avvisi tramite sms ai residenti che si erano registrati per riceverli, secondo gli screenshot dei messaggi. Ma l’analisi delle notifiche di emergenza effettuata dal Wp quella notte ha rilevato che, nonostante un meteorologo federale avesse avvertito del peggioramento delle condizioni e del rischio catastrofico, i responsabili non hanno attivato lo strumento di notifica più potente. Che avevano precedentemente utilizzato per avvisare di potenziali inondazioni. Il Servizio Meteorologico Nazionale aveva inviato i propri avvisi tramite questo sistema, a partire dall’1:14 del mattino del 4 luglio. Questo sistema di notifica di massa, noto come Sistema Integrato di Allerta e Avviso Pubblico (Ipaws), viene utilizzato dagli esperti del Servizio Meteorologico Nazionale per avvisare di minacce imminenti.

Le vibrazioni e il segnale

Gli avvisi di eventi meteorologici potenzialmente letali inviati tramite questo sistema – simili agli avvisi Amber – costringono i telefoni a vibrare ed emettono un tono unico e stridente finché sono accesi e hanno segnale. Consentono inoltre ai funzionari locali qualificati di inviare messaggi personalizzati alle aree interessate.