Alluvione in Texas, più di un’ora di ritardo tra le segnalazioni dei pompieri e la diffusione dei segnali d’allerta nelle comunità

Dalle prime indagini, emergerebbe un grave ritardo nella diffusione delle comunicazioni. In giornata è attesa la visita di Donald Trump

Se l’allarme fosse scattato prima, forse più persone avrebbero potuto mettersi in salvo dall’enorme esondazione che il 4 luglio in Texas ha causato oltre 100 morti e 160 dispersi. Secondo le prime indagini, infatti, dalla richiesta d’invio del segnale d’allerta e l’effettiva diffusione dell’avviso sarebbe trascorsa più di un’ora. Come riporta la Bbc, il segnale di avvertimento per le comunità più a rischio avrebbe subito un ritardo da una a sei ore.

Il ritardo nella diffusione dell’allerta

Nelle prime ore di venerdì 4 luglio il fiume Guadalupe è esondato a seguito delle forti piogge dei giorni precedenti, travolgendo abitazioni e camping nella zona del Texas centrale. Le vittime, ad oggi, sarebbero 120, mentre ancora 160 persone risultano disperse. Secondo le prime ricostruzioni, il problema del ritardo nei soccorsi potrebbe essere dovuto al sistema di diffusione delle allerte. Confrontando l’orario di un messaggio audio in cui uno dei vigili del fuoco della zona richiedeva di diffondere gli avvisi tra le comunità più a rischio e l’effettivo invio dell’allerta emerge un’anomalia. Il vigile infatti avrebbe chiesto di diffondere gli avvertimenti almeno un’ora prima rispetto a quando i primi sono stati comunicati. Addirittura, come riporta la Bbc, alcune comunità hanno dovuto attendere sei ore prima di ricevere la notifica. Questo avrebbe compromesso le operazioni di messa in salvo, causando probabilmente dei decessi che, agendo per tempo, avrebbero potuto essere evitati.

La visita di Donald Trump

Nella giornata di oggi, venerdì 11 luglio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha programmato una visita sul luogo della tragedia. Il tycoon si recherà probabilmente nella regione di Texas Hill Country, la zona colpita dall’esondazione. Prima della sua visita, il presidente ha espresso sostegno all’iniziativa di installare allarmi alluvionali sul territorio. Ha detto a NBC News: «Avendo assistito a questo orribile evento, credo che abbiate intenzione di installare degli allarmi di qualche tipo, così che potrebbero segnalare l’innalzamento del livello del fiume se rilevassero un aumento significativo della quantità di acqua». Trump ha poi elogiato i servizi di emergenza, dicendo che «tutti stanno facendo un ottimo lavoro», sottolineando il fatto che «i funzionari locali sono stati colpiti da questo evento proprio come tutti gli altri».